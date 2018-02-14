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Тиллерсон раскритиковал военную операцию Турции в Сирии
09:04 14.02.2018 |
Турецкая операция в приграничном районе Африн негативно влияет на борьбу международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом во вторник, 13 февраля, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав внешнеполитических ведомств международной коалиции против ИГ в Кувейте.
Турецкая операция "нанесла вред нашей борьбе с ИГ на востоке Сирии", заявил Тиллерсон. Он призвал сосредоточиться на борьбе с ИГ, добавив при этом, что Турция вправе проводить антитеррористические операции на своей границе.
Турция в январе начала военную операциюв районе сирийского города Африн. Она позволит "покончить" как с Рабочей партией Курдистана (РПК), так и с "Отрядами народной самообороны" (YPG), заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вашингтон, в свою очередь, продолжает поддерживать YPG и считает их надежными партнерами в борьбе против джихадистских организаций в Сирии.
Окончание крупной военной операции против джихадистов не означает, что ИГ нанесено "долгосрочное поражение", заявил Тиллерсон. Группировка, по его словам, остается серьезной угрозой для региона и для других частей света.
Привлечение инвестиций в Ирак
Параллельно с политическим мероприятием в Кувейте проходит трехдневная международная конференция по восстановлению Ирака. В инвест-форуме принимают участие делегации 70 стран и более 1,5 тысяч частных компаний. Для привлечения средств в экономику Ирака подготовлены более 200 проектов.
На мероприятии представлен ряд российских компаний, в частности, "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть", сообщает ТАСС.
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