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Центробанки Азии столкнулись с демографической проблемой
12:36 13.02.2018 |
Центральные банки могут реагировать на это более низкими процентными ставками или даже более масштабными стимулами, такими как беспрецедентный монетарный эксперимент Банка Японии, но это лишь ослабляет симптомы, комментируют аналитики Bloomberg.
Пожилое население, как правило, означает меньшую рабочую силу с меньшим количеством налогоплательщиков и потребителей непенсионного возраста. Потенциальные темпы экономического роста снижаются, а инфляционные импульсы слабеют по мере старения населения.
Центральные банки могут реагировать на это более низкими процентными ставками или даже более масштабными стимулами, такими как беспрецедентный монетарный эксперимент Банка Японии, но это лишь ослабляет симптомы. Лечение - драматические реформы рынка труда и увеличение иммиграции - не входит в компетенцию центральных банков. Это означает, что правительства, зависящие от голосов избирателей, вынуждены делать тяжелую работу.
«В стареющем мире денежно-кредитная политика не так эффективна, - отмечает стратег State Street Global Advisors в Лондоне Амлан Рой. - Нам нужно гораздо больше [мер] фискальной политики и структурной политики».
Азия в целом по-прежнему моложе Европы и Северной Америки - во многом благодаря молодежи Филиппин, Бангладеш и Индии. Несмотря на это, по данным ООН, к 2030 г. люди старше 60 лет составят около 17% населения Азии.
Демографические изменения - наиболее серьезная проблема, стоящая перед японской экономикой, заявил глава Банка Японии Харухико Курода в прошлом месяце в Давосе (Швейцария). Реформа рынка труда является ключом к решению этой проблемы, считают в центробанке.
Снижение численности населения также представляет угрозу для долгосрочного здоровья региональных банков и финансовой системы, сказал в ноябре замглавы Банка Японии Хироши Накасо. Меньшее число работников означало бы возросшую конкуренцию между банками. Это может усугубить стресс от снижения чистого процентного дохода, говорится в отчете Банка Японии, опубликованном в октябре.
Глава Банка Кореи Ли Чжу Ёль отмечал, что темпы старения населения в стране - самые быстрые в мире - будут более сложной проблемой, чем рекордный уровень задолженности домохозяйств или будущие повышения процентной ставки ФРС США.
Исследование центробанка, опубликованное в прошлом году, показало, что экономический рост в Южной Корее может замедлиться до 1,9% к 2025 г. и до 0,4% в 2026-2035 гг., если не будут предприняты шаги для повышения производительности и участия в рабочей силе.
В исследовании сосредоточено внимание на инструментах по противодействию старению населения, которые ЦБ не контролирует. Банк Кореи заявил, что приоритетом политики должно быть повышение рождаемости.
Управляющий директор Денежно-кредитного управления Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) Рави Менон отметил в своем выступлении в прошлом месяце, что старение и низкая рождаемость заставят страну сделать трудный экономический выбор, в том числе в отношении иммиграции.
Менон предупредил о «демографической трилемме», которая означает, что Сингапур может одновременно достичь только двух из трех показателей: нулевой чистой иммиграции, стабильной доли иностранных рабочих и положительного роста рабочей силы.
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