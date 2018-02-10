США готовы к двухсторонней торговой сделке с Японией

Вице-президент США Майк Пенс сообщил вице-премьеру Японии Таро Асо, что он выступает за двустороннюю торговую сделку, против которой выступает Токио, передает Reuters.

Как считает Пенс, двухсторонняя сделка устранит дисбаланс в торговле, сообщили источники.

Во время 20-минутной встречи в Токио Пенс и Асо обменялись мнениями по поводу недавнего заявления президента Дональда Трампа о том, что он, возможно, захочет присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), если соглашение будет пересмотрено в пользу Соединенных Штатов, сказали источники.

"Мы хотели бы призвать Соединенные Штаты присоединиться к ТТП, но мы не хотим, чтобы проблема дисбаланса в торговле вновь проявлялась", - сказал один из источников на условии анонимности.

Обе стороны не обсудили конкретные секторальные вопросы, такие как экспорт автомобилей и поставки говядины, на чем настаивал Вашингтон во время переговоров на рабочем уровне в конце января.

Пенс, посетивший Японию по пути на зимние Олимпийские игры в Южной Корее, заявил на пресс-конференции, что Вашингтон хочет способствовать росту, основанному на "свободной и справедливой" торговле, но главной причиной его визита являются вопросы региональной безопасности.

В прошлом месяце Уильям Хагерти, посол США в Японии, сказал, что Вашингтон хочет увидеть прогресс в сокращении торгового профицита Японии.