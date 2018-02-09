Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США в пятницу большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений, сообщают американские СМИ.

За принятие законопроекта о финансировании госучреждений проголосовали 240 конгрессменов, против высказались 186 человек.

Ранее в пятницу законопроект был принят в Сенате. Законопроект одобрил 71 сенатор из 100, "против" голосовали 28 человек. Теперь документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Накануне в полночь истек крайний срок для принятия законопроекта о бюджете правительства США на 2018 год, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране.

В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

В среду лидеры республиканцев и демократов объявили о достижении договоренности по бюджету, которая должна была положить конец противостоянию, ставящему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд - $80 млрд в текущем фингоду (по 30 сентября) и $85 млрд в следующем. Кроме того, $140 млрд будут выделены на специальный фонд, из которого финансируются экстренные военные расходы.

Сенаторы также договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, на чем настаивали демократы. В частности, расходы на экстренную помощь штатам, пострадавшим от ураганов в прошлом году, будет выделено $90 млрд.

Сенаторы договорились о снятии ограничений на уровень госдолга до марта 2019 года.

Для оплаты возросших расходов планируется продать 100 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва США, составляющего около 660 млн баррелей.

Сделка стала возможной после того, как сенаторы-демократы согласились разделить вопрос об иммигрантах, в первую очередь о судьбе детей нелегальных мигрантов, и споры по бюджетным расходам по основным статьям.

Решение о повышении расходов бюджета в сочетании со снижением налогов, которое произошло с начала 2018 года, означает изменение подходов Вашингтона к вопросам бюджетной дисциплины - и далеко не все в Конгрессе с этим согласны.

По оценкам исследовательской фирмы Evercore ISI, недавнее сокращение налогов и анонсированное увеличение бюджетных расходов увеличат темпы роста экономики США до 2,7% (без изменений рост ВВП был бы 2%) в этом году.

США могут вернуться к дефицитам более чем в $1 трлн уже с будущего финансового года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитиков.

Дефицит бюджета США достиг 9,8% ВВП в 2009 г., затем его уровень снизился до 2,4% в 2015 г., но вновь повысился до 3,4% в прошлом финансовом году, который закончился в сентябре, и вновь вырастет в этом году.

Увеличение дефицитов будет толкать вверх процентные ставки, так как инвесторы будут требовать от государства большей доходности.