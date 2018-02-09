Банк Англии улучшил прогнозы роста ВВП и начал говорить о более быстром повышении ставок

Банк Англии по итогам заседания 8 февраля оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) ЦБ.

Вместе с тем ЦБ улучшил прогноз роста британского ВВП на 2018 и 2019 годы до 1,8%. Ранее предполагалось, что в текущем году экономика Великобритании прибавит 1,6%, в следующем - 1,7%.

Инфляция в Великобритании в ближайшее время останется выше целевых 2% годовых, и с учетом устойчивого роста экономики Банк Англии видит необходимость более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось в ноябре.

Банк Англии также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($609 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решения банка совпали с ожиданиями рынка и были принято единогласно второе заседание подряд.

В начале ноября Банк Англии повысил базовую процентную ставку впервые за 10 лет. Макроэкономические прогнозы центробанка учитывают еще три повышения ставки на протяжении трех лет.

"Экономика сейчас меньше нуждается в поддержке, - говорится в докладе ЦБ об инфляции, опубликованном одновременно с заявлением MPC. - Вероятно, сейчас наша экономика растет так быстро, как только возможно без перегрева. И инфляция выше нашего ориентира - 2%".

По мнению руководителей Банка Англии, инфляция в Великобритании останется на декабрьском уровне в 3% в краткосрочной перспективе. К I кварталу 2020 года рост потребительских цен замедлится до 2,2%, к I кварталу 2021 года - до 2,1%, считают в центробанке.

ЦБ возвращается к двухлетнему горизонту таргетирования инфляции.

Банк Англии снизил оценку долгосрочной нормы безработицы в Великобритании, то есть минимального уровня, при котором не будет галопирующего повышения зарплат, с 4,5% до 4,25%. Сейчас безработица в Британии держится около 4,3%. Устойчивым уровнем экономического роста в Великобритании сейчас являются 1,5% в год, говорится в докладе.

Курс фунта стерлингов относительно доллара США поднялся к 15:28 мск на 0,6%, до $1,3961, к евро и иене - на 0,8%, к швейцарскому франку - на 0,7%. Британский рынок акций продолжил падение, фондовый индекс FTSE 100 к 15:20 мск опустился на 1,1%.

Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на 6 базовых пунктов (б.п.), до 1,61%, после заседания Банка Англии, 2-летних бондов - на 7 б.п., до 0,70%. Рынки сейчас оценивают вероятность повышения ставки ЦБ в мае в 59% против 51% в среду. Уверенность трейдеров в том, что к августу ставка будет повышена, достигает 100%.

