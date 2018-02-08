Яйца заменяют деньги в Венесуэле

В охваченной кризисом Венесуэле цены удваиваются каждые несколько недель, а правительство не может напечатать или оплатить доставку достаточного количества банкнот. Оплата пластиковыми картами - не выход, поскольку считывающие устройства работают редко. Это вынуждает людей искать альтернативные способы расчетов.

Стремительный рост цен в Венесуэле стал 57-м зафиксированным случаем гиперинфляции, отмечает Стив Ханке, профессор экономики Университета Джонса Хопкинса. И ожидается, что ситуация ухудшится. По оценкам МВФ, к концу года ВВП страны сократится на 15% и будет вдвое меньше, чем в 2013 г., а инфляция достигнет 13 000%.

Усугубили ситуацию денежные вливания правительства. По данным ЦБ Венесуэлы, предложение боливара выросло в 14 раз за 12 месяцев. Поскольку венесуэльцы спешат быстрее потратить деньги, банкноты приходится менять каждые 7-9 месяцев, тогда как доллары США служат около шести лет, говорят люди, осведомленные о валютных операциях правительства.

Курс доллара на черном рынке теперь равен примерно 236 000 боливаров, что в 80 раз больше, чем в начале прошлого года. В 2013 г. за эти деньги можно было приобрести небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить и на закуску к обеду. «Власти утратили контроль. Даже при желании они не смогли бы прекратить выпускать боливары, - говорит Омар Самбрано, бывший экономист Межамериканского банка развития. - Есть два варианта, как это может закончиться: или мы перейдем на доллар, или вернемся к бартеру».

Люди уже стали принимать в качестве оплаты яйца. Когда у профессора архитектуры из Каракаса Марины Фернандес не хватало денег на парковку, она отдала два яйца, а ее университет заплатил упаковкой яиц программисту. Лук или бананы не подходят, отмечает она: «Люди хотят протеин, поэтому яйца - отличный вариант».

Священник Альфредо Инфанте с помощью яиц отслеживает рост цен. По его словам, полгода назад пожертвований, полученных на одной воскресной мессе, хватало для покупки 30 яиц, теперь необходимо более 50 месс. «Разве можно спланировать бюджет в таких условиях?» - говорит Инфанте.

Ключевые отрасли, например общественный транспорт, по-прежнему работают исключительно с наличными. Поэтому дефицит банкнот превращает базовые транзакции в одиссею. Например, Марисоль Родригес, которая три часа добирается на автобусе из своего городка на работу в клинику в Каракас, вынуждена часами стоять в очередях в банках, чтобы снять сумму, эквивалентную 10 центам. Когда в местном банковском отделении заканчиваются банкноты, ей приходится приобретать их с помощью банковской карты у перекупщиков с наценкой в 40-120%. Поэтому Родригес в течение недели спит в своей клинике, чтобы сэкономить на поездках.

Правительство разрабатывает электронные решения. У сторонников президента Николаса Мадуро есть именная карта с QR-кодом, так называемая «карта отечества». Правительство хочет превратить ее в электронный кошелек для покупки субсидируемых продуктов. А 20 февраля оно планирует выпустить первую в мире национальную криптовалюту Petro. Она будет обеспечена 5 млрд баррелями нефти, алмазами и золотом. На первом аукционе оно будет продавать токены Petro за доллары и евро и каждый из токенов будет привязан к ценам на нефть, сказано в правительственных документах. «Мы революционизируем мир», - заявил недавно Мадуро.