В Сенате США заключено бюджетное соглашение

Республиканец Митч Макконнел и демократ Чак Шумер в Сенате США

В Конгрессе США могут завершиться многомесячные бюджетные разногласия между членами Республиканской и Демократической партий. Члены Сената - верхней палаты Конгресса - согласовали параметры бюджета, рассчитанного на два года, о чем заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, передает в среду, 7 февраля, CNN.

Согласно проекту, предполагается снять ограничения расходов на оборону - это было одним из основных пунктов разногласий - и на некоторые внутригосударственные нужды. В целом предполагается рост бюджетных трат в ближайшие два года примерно на 300 миллиардов долларов, из которых Пентагон может рассчитывать на сумму около 160 миллиардов.

"В наше соглашение вошло не все, что хотели демократы, не все, что хотели республиканцы, но это важное соглашение, которого хотели американцы", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Однако республиканцам и демократам еще предстоит прийти к соглашению в Палате представителей Конгресса, поскольку проект бюджета с внесенными изменениями должен быть вновь согласован с нижней палатой. Демократы, среди прочего, отказываются утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США утвердила законопроект о временном бюджете федерального правительства. Если до вечера 8 февраля обеим палатам Конгресса не удастся согласовать закон, то истечет срок нынешнего временного бюджета федерального правительства, и его работа может быть приостановлена, как это уже происходило 20-23 января.