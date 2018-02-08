Европарламент отверг создание общеевропейских предвыборных списков

Большинство депутатов Европарламента отклонило предложение о создании общеевропейских предвыборных списков. За введение подобных списков в среду, 7 февраля, выступили 274 из 676 парламентариев, обладающих правом голоса, 368 проголосовали против, 34 воздержались.

Сторонники реформы добивались того, чтобы 27 мандатов в Европарламенте получали депутаты, избранные по всему Евросоюзу независимо от места жительства избирателей. Так, к примеру, житель Германии мог бы проголосовать за кандидата из Франции или Греции.

В то же время Европарламент поддержал идею сократить количество депутатских мандатов с нынешних 751 до 705 после выхода Великобритании из ЕС. Часть из освобождаемых британских кресел должно отойти к странам Евросоюза с недостаточным представительством в Европейском парламенте. Больше других это оказалось выгодно для Франции и Испании - количество депутатов каждой из этих стран увеличится на 5 человек.