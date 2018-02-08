Переговоры по формированию правительства ФРГ завершились - что дальше?

Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласовали договор о формировании новой правительственной коалиции. Об этом в среду, 7 февраля, на совместной-пресс-конференции в Берлине заявили руководители этих партий - Ангела Меркель, Хорст Зеехофер (Horst Seehofer ) и Мартин Шульц (Martin Schulz).

Возобновление такого формата правительства страны, который в Германии называют "большой коалицией", осталось для Ангелы Меркель единственной реальной возможностью сформировать правительство, обладающее в бундестаге устойчивым большинством. А для нее самой - фактически последним шансом сохранить пост канцлера.

Тем не менее, на пути к окончательному формированию правительства консерваторам из ХДС/ХСС и социал-демократам предстоит взять последний барьер: свое согласие на повторение "большой коалиции" должны в ходе голосования дать рядовые члены СДПГ.

Партийный опрос социал-демократов

В рядах Социал-демократической партии Германии на данный момент состоят более 440 тысяч человек. Все они в ближайшее время получат по почте для ознакомления текст коалиционного договора. Многие из них при внимательном его прочтении, вероятно, зададут себе вопрос: четко ли прослеживается в этой правительственной программе почерк социал-демократов, очевидна ли в ней их позиция? Или же вероятные партнеры по коалиции - ХДС/ХСС - перетянули одеяло на себя?

Точно так же, как четыре года назад, последнее слово в спорах о коалиционном соглашении остается за СДПГ. Каждый член партии может высказать свое отношение к документу, отметив в полученном формуляре "да" или "нет" новой "большой коалиции". Примечательно, что и новые члены СДПГ, те, кто вступил в партию до 6 февраля включительно, смогут участвовать в голосовании. Противники "большой коалиции" в этой связи призвали всех своих единомышленников вступать в партийные ряды, чтобы воспрепятствовать созданию коалиции с ХДС/ХСС.

После партийного съезда социал-демократов, прошедшего 21 января в Бонне, который дал зеленый свет переговорам с консерваторами, число желающих вступить в ряды СДПГ стремительно растет. Но партийному руководству сложно оценить, выступает ли большинство новичков "за" или "против" создания "большой коалиции".

В отличие от парламентских выборов 2013 года, когда 76 процентов членов СДПГ одобрили коалицию с ХДС/ХСС, на этот раз рядовые социал-демократы могут воспротивиться ее созданию. Многие партийцы считают, что требования СДПГ не в полной мере выполнены и отражены в коалиционном соглашении - например, о воссоединении семей беженцев. Недовольны они и позицией председателя партии Мартина Шульца (Martin Schulz). Сразу после выборов в бундестаг, прошедших 24 сентября 2017 года, Шульц сначала видел свою партию в оппозиции, теперь же готов в третий раз сделать СДПГ младшим партнером по коалиции в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Согласно последним опросам, поддержка Мартина Шульца и партийного курса СДПГ вновь на самом низком уровне. Все это может угрожать экзистенциальным кризисом немецкой социал-демократии.

Страх перед крахом коалиции

Выступить против создания "большой коалиции" с ХДС/ХСС призывает своих соратников, прежде всего, молодежное крыло социал-демократов. Его представители не согласны с ранее проводимой партией политикой мелких компромиссов по отношению к ХДС/ХСС. 24 сентября 2017 года на выборах в бундестаг избиратели проголосовали против "большой коалиции", полагают представители социал-демократической молодежи.

"Демократия существует благодаря разногласиям и противостоянию представителей разных политических лагерей. А его почти нет в "большой коалиции", - так аргументируют свою позицию представители молодежного крыла СДПГ. Их лидер Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) - один из самых влиятельных ораторов в лагере противников создания правительства ХДС/ХСС и СДПГ.

Но что может случиться, если социал-демократы проголосуют против "большой коалиции"? Будут новые выборы - такой ответ звучит чаще всего. Но все не так просто. Бундестаг не может заявить о самороспуске. Ни Ангела Меркель, ни Мартин Шульц не могут назначить новые парламентские выборы. Это нарушило бы Основной закон страны, который призван обеспечить стабильность политической системы в ФРГ. Его разработчики всеми силами пытались усложнить частое проведение новых выборов, памятуя о политических событиях времен Веймарской республики.

Так какими же будут следующие шаги, если ХДС, ХСС и СДПГ не договорятся? Тогда в игру вступит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Согласно Основному закону, федеральному президенту в подобных случаях даны полномочия предлагать бундестагу кандидатуру канцлера. Перед тем, как объявить о новых выборах, свое решение должны будут принять народные избранники. От него и зависят все последующие шаги.

Первый шаг - выбор канцлера

Итак, федеральный президент предложит депутатам парламента кандидатуру канцлера. Даже если создание "большой коалиции" провалится, это все равно, скорее всего, будет кандидатура Ангелы Меркель, потому что Меркель является председателем ХДС, который по результатам парламентских выборов получил основную часть голосов избирателей.

Для того, чтобы депутаты одобрили кандидатуру путем тайного голосования, за нее должно проголосовать абсолютное большинство из 709 депутатов. До сегодняшнего дня со всеми немецкими канцлерами - в том числе и с Ангелой Меркель - так и происходило, причем уже при первом голосовании.

Но сейчас ситуация иная. И дальнейшее развитие событий может выглядеть так: после двух неудачных попыток создать правительственную коалицию, Меркель, вероятно, не удастся получить абсолютное большинство в ходе голосования в бундестаге. После чего, согласно Основному закону ФРГ, установлен двухнедельный срок, в течение которого депутаты бундестага должны проголосовать за того кандидата в канцлеры, которого предложили они сами. И в этом случае также необходимо абсолютное большинство голосов.

Если же выбрать канцлера снова не удастся, то по истечении 14 дней "безотлагательно должно быть проведено новое голосование". И вот только в этом случае, согласно 63-й статье Конституции ФРГ, на финальной стадии выборов канцлера для его избрания достаточно простого большинства голосов депутатов.

Правительство меньшинства или новые выборы?

При таком развитии событий снова многое зависит от федерального президента. Он должен решить, станет ли избранный кандидат новым федеральным канцлером, главой правительства меньшинства, которому для принятия политических решений всякий раз нужно будет бороться за поддержку большинства депутатов парламента.

Альтернативой может стать роспуск парламента и проведение в течение последующих 60 дней новых выборов. Но пока глава СДПГ не желает говорить о новых выборах, в ходе которых социал-демократов могут оставить позади правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ). Мартин Шульц намерен во время встреч с однопартийцами по всей стране убедить их поддержать "большую коалицию". Сам Шульц, который прежде вовсе не хотел занимать министерский пост в правительстве Меркель, теперь, судя по всему, получит кресло министра иностранных дел. Именно это может окончательно настроить против него противников "большой коалиции" среди социал-демократов.