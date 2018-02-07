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ЕС готовит санкции на случай нарушений при Брекзите
14:13 07.02.2018 |
Европейский Союз желает иметь возможность ограничивать доступ Великобритании к европейскому внутреннему рынку, если Лондон будет нарушать согласованные условия процедуры выхода из ЕС "Брекзита" в переходный период. Это следует из примечания к разработанному Еврокомиссией тексту, о котором стало известно во вторник, 6 февраля.
ЕС надеется, что такой инструмент позволит Брюсселю быстрее реагировать, не дожидаясь решений Европейского суда по конфликтным вопросам.
Великобритания намерена выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Однако после этого наступит переходная фаза, в течение которой Лондон сможет продолжать пользоваться преимуществами доступа к внутреннему рынку ЕС.
Длительные судебные тяжбы
В этот период все разногласия между Брюсселем и Лондоном по "Брекзиту" будет по-прежнему решать Европейский суд. Однако разбирательства в этом суде могут тянуться весьма долго, так что вынесение решений может произойти уже после завершения переходной фазы. С учетом такой перспективы Евросоюз желает позаботиться об инструментах, которые позволят ему оперативно отреагировать в случае затяжных разбирательств.
По желанию Еврокомиссии положение о возможности ограничения доступа Лондона к внутреннему рынку ЕС, должно стать частью договора об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. Этот пункт, однако, еще должен быть одобрен правительствами стран ЕС.
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