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Македония готова изменить свое название, чтобы завершить спор с Грецией
11:04 07.02.2018 |
Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы решить спор с Грецией, которая препятствует ее вступлению в Европейский Союз и НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает Reuters.
"Я хотел бы, чтобы переговоры (с Грецией. - Ред.) достигли успеха... мы готовы к географическому уточнению в названии", - сказал он журналистам в столице Скопье.
Как известно, Заев обещал в прошлом месяце в рамках Всемирного экономического форума в Давосе как можно скорее урегулировать спор.
Премьер также сообщил, что аэропорт, который сейчас назван в честь Александра Македонского, будет переименован в "Международный аэропорт Скопье", а шоссе получит название "Дружба".
"Сегодняшним решением мы подтверждаем наш шаг на пути к построению дружбы и доверия с Грецией", - сказал он.
Ранее сообщалось о пяти вариантах нового названия бывшей югославской республики: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье).
Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог о вступлении страны в НАТО и ЕС.
Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.
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