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Трамп поручил Пентагону подготовить военный парад
08:15 07.02.2018 |
Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к проведению военного парада в Вашингтоне в День независимости США. "Направление было определено: я хочу такой же парад, как тот, что во Франции", - цитирует неназванного представителя оборонного ведомства американское издание The Washington Post во вторник, 6 февраля.
По данным издания, встреча Трампа с высокопоставленными военными состоялась 18 января. Среди прочих, в ней участвовали министр обороны США Джим Мэттис и начальник генерального штаба Джозеф Данфорд. Подготовка к возможному празднику, во время которого армия США сможет продемонстрировать всю свою мощь, находится на ранней стадии, и пока еще не принято никаких решений, уточняется в сообщении.
В тот же день администрация президента США обнародовала заявление, в котором подтверждалось, что Трамп поручил министерству обороны выяснить возможности для проведения праздника, во время которого "все американцы смогли бы выразить свое уважение" защищающим страну военным.
Образец - парад в Париже
Трамп присутствовал на традиционном военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 2017 года по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. В торжественном марше наряду с французскими участвовали и американские военные - всего 3720 военнослужащих. В небе над Елисейскими полями пролетели 63 боевых самолета и 29 вертолетов.
В отличие от Парижа, в Вашингтоне лишь по особым поводам проводились военные парады, однако до сих пор не было принято организовывать в День независимости подобные мероприятия с участием марширующих военных подразделений и бронетехники.
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