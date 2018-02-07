Новое правительство Германии не будет менять политику санкций против РФ - СМИ

Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против России.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.

Позиция социал-демократов по постепенной отмене ограничительных мер до полного выполнения Минских соглашений не нашла отражения в документе.

"В случае выполнения Минских соглашений мы готовы к отмене санкций и только после этого начнем соответствующий диалог с европейскими партнерами", - говорится в проекте.

Такая позиция не отличается от позиции предыдущего правительства.

Участники коалиционных переговоров, как ожидается, вечером или ночью должны достичь окончательной договоренности, станет ли этот документ новой редакцией коалиционного соглашения.

Как известно, политики Социал-демократической партии, в том числе действующий глава МИД Зигмар Габриэль высказывали идею о постепенной отмене санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.