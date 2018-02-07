Финансовые новости
- |
- 07.02.18
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новое правительство Германии не будет менять политику санкций против РФ - СМИ
19:43 06.02.2018 |
Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против России.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.
Позиция социал-демократов по постепенной отмене ограничительных мер до полного выполнения Минских соглашений не нашла отражения в документе.
"В случае выполнения Минских соглашений мы готовы к отмене санкций и только после этого начнем соответствующий диалог с европейскими партнерами", - говорится в проекте.
Такая позиция не отличается от позиции предыдущего правительства.
Участники коалиционных переговоров, как ожидается, вечером или ночью должны достичь окончательной договоренности, станет ли этот документ новой редакцией коалиционного соглашения.
Как известно, политики Социал-демократической партии, в том числе действующий глава МИД Зигмар Габриэль высказывали идею о постепенной отмене санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
|Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
|Волатильность на внешних рынках не закрывает Украине выход на долговой рынок в 2018г - инвестэксперты
|Почему Волкер опередил Тимошенко в Твиттере
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новое правительство Германии не будет менять политику санкций против РФ - СМИ
|У олигархов из кремлевского списка начались проблемы с банками - СМИ
|Конгресс США хочет защитить Украину от киберугроз
|Война в Сирии: почему наступление Турции на Африн так важно
|Бедный Расмуссен. Зачем русский олигарх отставного генсека НАТО трудоустроил
|Почему важен мальдивский бунт
|На Мальдивах задержаны верховный судья и бывший президент
Это интересно
|Airbus провел первые успешные тесты летающего такси
|Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе
|Литовского Иисуса в джинсах защитил Европейский суд по правам человека
|Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции
|Uber запускает велопрокат
|Amazon стал самым дорогим брендом
|Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera