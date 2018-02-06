Бедный Расмуссен. Зачем русский олигарх отставного генсека НАТО трудоустроил

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бедный Расмуссен. Зачем русский олигарх отставного генсека НАТО трудоустроил

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Отставным ключевым функционерам системы безопасности Запада надо быть поосмотрительнее в своих связях в эпоху новой холодной войны.

Пока в Вашингтоне играют в малопонятные игры с "кремлевским списком", пытаясь примирить интересы противоборствующих элит, Россия продолжает исподволь выстраивать свою систему влияния на Западе, рекрутируя представителей местного истеблишмента. Но в этот раз в золотую клетку русских вербовщиков угодила поистине редкая птица. В конце января этого года на пост заместителя председателя Совета AS Norvik Banka был назначен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

С 2009-го по 2014 г. г-н Расмуссен занимал должность генерального секретаря НАТО, а с 2001-го по 2009-й был премьер-министром Дании. До этого Андерс Фог Расмуссен был министром налогообложения и министром экономики Дании. Главным акционером Norvik Banka является российский инвестор и бизнесмен Григорий Гусельников.

Практически латвийский

Согласно официальной биографии Григорию Гусельникову в этом месяце исполнится 42 года, он - выходец из семьи инженеров, уроженец Новосибирска, школу закончил в Барнауле, магистратуру по экономике в Томском полититехе, стажировался в Великобритании (в Уорикском университете) и США (The American Institute of Banking). Конечно, это были весьма вегетарианские и наивные времена, и многие попадали учиться на Запад благодаря своим мозгам и упорству, а комсомола уже не было. Однако следует сказать, что из того, что известно именно о Сибири той эпохи, попасть в программы обмена совсем уж без блата было довольно трудно.

В 1996-2013 гг. Гусельников сделал "космическую" карьеру в банковской сфере, пройдя все ступеньки иерархии в этом бизнесе: знаменитый Инкомбанк Владимира Виноградова (разорился в кризис 1998 г.), Гута-банк (сегодня ВТБ24), Росбанк (с 2011 г. входит во французскую группу "Сосьете Женераль"). Наконец, Бинбанк, где Гусельников за семь лет дошел до поста президента.

Здесь сделаем паузу - основным акционером Бинбанка, знакомого украинцам не только по игре "Что? Где? Когда?", но и по приобретению в 2014 г. российской дочки Приватбанка, является уроженец Грозного Микаил Османович Шишханов, племянник другого российского (и "международного") миллиардера Микаила Сафарбековича Гуцериева, по происхождению ингуша.

В 2007 г. Гуцериев бежал в Лондон от уголовного преследования (Олегу Дерипаске приглянулась "РуссНефть" Гуцериева). Но (внимание!) в мае 2010 г. Микаил Гуцериев вернулся из Великобритании в Россию и в дальнейшем приступил к руководству компанией "РуссНефть". То есть как-то "порешал" свои вопросы с правоохранителями. А в прошлом году Бинбанк его племянника Шишханова был де-факто национализирован. Совсем же недавно Микаил Гуцериев, его сын Саит-Салам и Микаил Шишханов - все трое попали в "кремлевский список" Минфина США.

Вернемся к Григорию Гусельникову - именно в 2010-м (когда дядя главного акционера Бинбанка решил свои проблемы с российскими властями) он покидает банк и концентрируется на развитии кировского Вятка Банка, который - та-дам! - сегодня проживает в Латвии и называется Норвик банк.

В 2011 г. Гусельников прославился рекордной сделкой по недвижимости в Лондоне - он приобрел флагманский магазин Rolex в престижном комплексе One Hyde Park. Сумма сделки составила около 13 млн фунтов. Недвижимость была выкуплена в 2015 г. инвестором из Саудовской Аравии по цене, установившей новый рекорд на лондонском рынке недвижимости, - более 22 млн фунтов. Но ранее, в декабре 2013 г. (когда в Киеве уже гремела революция), Григорий Гусельников приобрел 50%+1 акция латвийского Norvik Banka, выступая как партнер лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners.

В настоящее время Гусельников является основным акционером и председателем совета директоров ПАО "Норвик Банк", владельцем которого с 8 октября 2014 г. является латвийский банк Norvik Banka. На 1 июля 2014 г. бизнесмену из РФ принадлежали 83,63 % акций Norvik Banka. В российских деловых СМИ Гусельников имеет репутацию любителя сложных комбинаций по поглощениям. Возможно, поэтому 28 июля прошлого года НБУ не разрешил консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании приобрести многострадальную украинскую дочку Сбербанка России. При этом Norvik Banka сообщал, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Какова дальнейшая судьба этой сделки, сказать непросто - возможно, такие попытки продолжаются (например, в отношении других формально или фактически российских активов в Украине).

Датский пострел

Однако, как видим, проходит полгода, и скромный банкир Гусельников - с идеальным резюме и огромными связями - на фоне шторма, связанного как с "кремлевским списком", так и британским законом о прозрачности источников средств для покупок недвижимости, вербует в совет банка целого бывшего генсека НАТО. Причем - датчанина, то есть известного политика страны, которая недавно подставила подножку "Северному потоку-2", запретив его прокладку по своей морской территории формально по экологическим соображениям. Поэтому давайте присмотримся теперь к самому Андерсу Фог Расмуссену.

"Культурно" его роднит с Гусельниковым "космическая" карьера, только в политической сфере. Расмуссен прошел всю дорогу функционера датской Либеральной партии - между приходом в парторганизацию и первым избранием в парламент прошло всего пять лет. В партии будущий генсек НАТО, выходец из фермерской семьи, специализировался по политике в сфере малого и среднего предпринимательства. В 1987-1992 гг. Расмуссен занял профильный пост министра налогообложения, в 1996-1998 гг. входил в совет директоров национального банка Дании. В 1998-м возглавил Либеральную партию, в 2001-2008 гг. он уже премьер-министр Дании, правоверный либерал и автор книги "От социального государства к минимальному", сторонник евро.

В 2009 г. был избран генсеком НАТО, причем его преемником на посту премьера стал однофамилец (действующий премьер Ларс Лекке Расмуссен). Любопытно, что Фог Расмуссен возглавил организацию уже после провального для Украины и Грузии саммита НАТО в Бухаресте (тогда Альянс возглавлял голландец Яап де Схооп Схеффер), поэтому и с этой стороны какие-либо ранние связи нового члена совета акционеров латвийского банка с российской родословной с Москвой не прослеживаются. Правда, Расмуссен был генсеком перезагрузки, и если вспомнить атмосферу саммитов НАТО перед самой российско-украинской войной, то Альянс превращался в организацию гуманитарного профиля. Хотя говорить так не совсем справедливо: в конце концов, вряд ли генсек проводит какую-то свою политику.

После отставки с поста генерального секретаря НАТО Фог Расмуссен в 2015 г. получает синекуру советника финансового монстра GoldmanSachs, что может говорить о многом, а может - и не о чем. Тем более что с 27 мая 2016 г. бывший генсек Альянса становится внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

В этом смысле любопытно, что "русскую" компанию вокруг латвийского банка с российскими и британскими корнями не назовешь какой-то особенно лояльной Кремлю (если, конечно, не считать таинственное разрешение проблем Гуцериева-старшего в 2010 г.). Однако следует принимать во внимание ряд обстоятельств.

Во-первых, сам Расмуссен, согласно его заявлению, рассматривает свой новый пост как шаг в рамках укреплению связей Дании и Латвии, а также, надо понимать, западного финансового мира и бизнеса этой балтийской страны.

Во-вторых, будучи одновременно иностранным советником нашего президента, он может пригодиться русско-британско-латвийским банкирам в делах, связанных с Украиной (не исключено, что и "втемную").

В-третьих, попадание - не исключено, что условно случайное - клана Гуцериевых-Шишхановых в "кремлевский список" придает экзотики сложившейся ситуации. Знали ли они об этом раньше? И знал ли Расмуссен?

Можно быть уверенными, что и его, и Гусельникова, старающегося снискать себе в Риге репутацию мецената, будут мучить теперь этими вопросами. Но если даже отставить в сторону этический аргумент - а именно, сотрудничество с (так или иначе) россиянами как таковое, нельзя проигнорировать некоторые элементы дискуссии, которая возникла в политическом сегменте сети по результатам появления открытой части "кремлевского списка".

Ход на Запад

В частности, условно анонимный, по происхождению российский и временами довольно информированный Телеграм-канал "Незыгарь" после "слива" открытой части русского списка Минфина США в прессу отреагировал следующим сообщением (приводим фрагмент с формальной редактурой): "Источники сообщают, что попадание Михаила Фридмана и Петра Авена в список "кремлевского доклада" ставит под вопрос сделку по слиянию активов L1 Energy (энергетического подразделения принадлежащей Фридману британской компании LetterOne) c немецкой Wintershall. После того как Фридман продал "Роснефти" долю в ТНК-ВР и перевел средства в зарегистрированную в Гибралтаре компанию LetterOne Overseas Investments , он стал фактическим держателем денег "питерских групп влияния", которые зашли в его британский актив и завели туда огромные капиталы. То есть Фридман стал финансовым Штирлицем на проклятом Западе, легализовал деньги путинского окружения и при этом сам вроде бы не "спалился", как казалось до недавних пор. Тем более что в самой Британии компанию Фридмана "крышевал" сам лорд Браун, друг Ротшильдов, который даже возглавил консультационный совет энергетического подразделения LetterOne. Уже все было готово к сделке этой компании Фридмана (а по сути - "питерских") с немцами, в результате чего капиталы россиян должны были полностью легализоваться в рамках европейского законодательства, а новая бизнес-структура рассчитывала получить контроль над ключевыми объектами европейской транспортной инфраструктуры, включая газопроводы. Роль Фридмана в этой комбинации было трудно переоценить. На словах он фрондировал к российскому режиму, заявлял о том, что его Альфа-банк отказывается обслуживать Российскую оборонку. В действительности же Фридман играл тонкую игру. Но провалился, еще и утянув за собой беднягу писателя-олигарха Авена (...)".

Разумеется, анонимным каналам можно верить или не верить - кроме того, очевидно, что вокруг "Альфы" и американской политики санкций, Украины, России, Британии развернулась самостоятельная интрига, ни истоки, ни цели которой до конца неясны. Вместе с тем трудно избавиться от ощущения, что провал Фридмана, графически проявившийся в попадании в известный кондуит, мог стимулировать россиян искать другой ход на Запад. Ход, который еще талантливей замаскирован под обычный бизнес и не привлек бы к себе внимания, если бы не такой масштабный маневр, как включение в совет банка бывшего генсека НАТО, советника президента Украины и транснациональной финансовой корпорации GoldmanSachs...

Трудно сказать, появится ли в будущем возможность как-то расщеплять бизнес, политику и шпионаж, если речь идет о россиянах, даже если они сменили свое гражданство. Но, похоже, и отставным ключевым функционерам системы безопасности Запада надо быть как-то поосмотрительнее в своих связях в эпоху новой холодной войны. Ведь в ближайшем будущем проблемы никуда не денутся, и как бы тем же европейцам не хотелось вернуться с Кремлем к business as usual - вряд ли это возможно, пока Владимир Путин продолжает свое царствование.

А глобальное медийное и правозащитное сообщество со всей неизбежностью продолжит следить за телодвижениями заметных фигур европейской и международной политики, хрипло лая на любой дружественный взгляд в сторону Москвы.
 

ПО РУБРИКАМ

12:32 НБУ объ­явил аук­ци­он по по­куп­ке до $50 млн на меж­бан­ке 6 фев­ра­ля

12:29 Бир­жи АТР за­кры­лись силь­ным сни­же­ни­ем, ин­декс Гон­кон­га про­сел до ми­ни­му­ма 2015 го­да

12:23 Ми­ро­вой спрос на зо­ло­то в 2017 г упал на 7%, пред­ло­же­ние - на 4% - WGC

11:26 НБУ про­дал 5 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 4 926 млн гри­вен

11:21 НБУ 5 фев­ра­ля вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 1 300 млн гри­вен

10:50 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 06.02.18

10:43 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 06.02.18

10:38 Курс бит­кой­на опу­стил­ся ни­же $6000 впер­вые с но­яб­ря

10:32 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 06.02.18

10:29 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 05.02.18

10:18 На меж­бан­ке 5 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $47,5 млн до $135,1 млн

08:32 Зо­ло­то не­сколь­ко до­ро­жа­ет 6 фев­ра­ля на фоне па­де­ния на ми­ро­вых рын­ках

07:41 Дол­лар до­ро­жа­ет к ев­ро и де­ше­ве­ет к иене 6 фев­ра­ля на фоне рас­про­даж на ми­ро­вых фон­до­вых рын­ках

07:34 Ин­дек­сы США по­те­ря­ли 5 фев­ра­ля 3,8-4,6%

05.02 Тор­ги на меж­бан­ке 5 фев­ра­ля про­шли под на­тис­ком ино­стран­цев

• дальше…

12:23 Ми­ро­вой спрос на зо­ло­то в 2017 г упал на 7%, пред­ло­же­ние - на 4% - WGC

12:08 Ав­то­газ в роз­нич­ных се­тях 6 фев­ра­ля при­ба­вил 2-20 коп

10:59 Экс­порт ком­пью­тер­ных услуг в Укра­ине в 2017г вы­рос на 7,6%

08:37 Укра­и­на вы­пла­ти­ла МВФ $373 млн по про­грам­ме Stand by

08:32 Зо­ло­то не­сколь­ко до­ро­жа­ет 6 фев­ра­ля на фоне па­де­ния на ми­ро­вых рын­ках

08:07 Це­ны на нефть те­ря­ют бо­лее 1% на фоне па­де­ния на ми­ро­вых фон­до­вых рын­ках

05.02 Уголь­ный ку­ра­тор Ви­та­лий Кро­па­чев: У нас все по-дру­го­му. Мы из До­нец­ка. Точ­ка.

05.02 Це­ны на нефть 5 фев­ра­ля про­дол­жа­ют сни­же­ние, Brent сно­ва ни­же $68 за бар­рель

05.02 Пер­вич­ный ры­нок по­дер­жан­ных ав­то­мо­би­лей в ян­ва­ре вы­рос в 2,4 ра­за

05.02 Жи­те­ли от­дель­ных квар­тир не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся про­грам­мой "теп­лых кредитов"

• дальше…

12:42 Кон­гресс США хо­чет за­щи­тить Укра­и­ну от ки­бе­ру­гроз

12:00 Вой­на в Си­рии: по­че­му на­ступ­ле­ние Тур­ции на Аф­рин так важ­но

10:20 Бед­ный Расмус­сен. За­чем рус­ский оли­гарх от­став­но­го ген­се­ка НАТО тру­до­устро­ил

10:09 По­че­му ва­жен маль­див­ский бунт

09:56 На Маль­ди­вах за­дер­жа­ны вер­хов­ный су­дья и быв­ший пре­зи­дент

09:12 Ни­дер­лан­ды офи­ци­аль­но ото­зва­ли сво­е­го посла из Тур­ции

05.02 Пре­зи­дент Азер­бай­джа­на на­зна­чил до­сроч­ные вы­бо­ры. За­чем ему это нуж­но?

05.02 Ка­че­ство рос­сий­ской неф­ти для ЕС па­да­ет из-за кон­трак­та с Ки­та­ем

05.02 По­ка Га­з­пром стро­ит га­зо­про­во­ды, Siemens сво­ра­чи­ва­ет вы­пуск тур­бин

05.02 Ино­стран­цы, ко­то­рые по­до­зре­ва­ют­ся в кор­руп­ции, бу­дут вы­нуж­де­ны объ­яс­нять свой рос­кош­ный об­раз жиз­ни в Ве­ли­ко­бри­та­нии

05.02 Про­из­вод­ство бу­маж­ных де­нег в ми­ре по-преж­не­му рас­тет

05.02 КНДР за­ра­бо­та­ла 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в об­ход санк­ций

05.02 Чем но­вая ядер­ная док­три­на США угро­жа­ет Рос­сии

02.02 Бри­та­ния и Ки­тай за­клю­чи­ли сдел­ки на £9,3 млрд

02.02 Ки­тай со­зда­ет меж­ду­на­род­ные су­ды

• дальше…

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ко­ли­че­ство но­востро­ек в Ки­е­ве в 2017г вы­рос­ло на 27% - экс­пер­ты

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

• дальше…

12:42 Кон­гресс США хо­чет за­щи­тить Укра­и­ну от ки­бе­ру­гроз

10:23 Ра­да от­кры­ла 8-ю сес­сию

08:57 Ги­брид­ная дик­та­ту­ра?! По­че­му The Economist за­ка­зы­ва­ет оцен­ку де­мо­кра­тии в Укра­ине в Рос­сии

05.02 Уголь­ный ку­ра­тор Ви­та­лий Кро­па­чев: У нас все по-дру­го­му. Мы из До­нец­ка. Точ­ка.

05.02 Фин­ко­ми­тет ре­ко­мен­ду­ет Ра­де уво­лить Гон­та­ре­ву и на­зна­чить Смо­лия гла­вой НБУ

05.02 Апел­ля­ци­он­ный суд под­твер­дил ре­ше­ние об от­ка­зе в предо­став­ле­нии Са­а­ка­шви­ли ста­ту­са ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в до­пза­щи­те

05.02 Да­ни­люк по­лу­чил ре­ше­ние на­ло­го­вой и бу­дет по­да­вать в суд

02.02 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние: Что сто­ит за осво­бож­де­ни­ем Ка­те­ри­нов­ки

02.02 Сколь­ко Зло­чев­ско­му сто­и­ло от­бе­лить­ся на За­па­де и в Укра­ине

02.02 Укра­и­на за­мо­ра­жи­ва­ет $144 млн на ино­стран­ных сче­тах по де­лу о выш­ках Бой­ко - Лу­цен­ко

02.02 Укра­и­на мо­жет про­дать за­хва­чен­ные Рос­си­ей бу­ро­вые уста­нов­ки тре­тьим ли­цам для по­сле­ду­ю­ще­го взыс­ка­ния ими через меж­ду­на­род­ные су­ды - Лу­цен­ко

02.02 У ГПУ по­ка нет пря­мых до­ка­за­тельств при­част­но­сти Бой­ко к кор­руп­ци­он­ной схе­ме при по­куп­ке са­мо­подъ­ем­ных бу­ро­вых уста­но­вок - Лу­цен­ко

02.02 Ген­про­ку­ра­ту­ра на сле­ду­ю­щей не­де­ле вне­сет в пар­ла­мент пред­став­ле­ние для при­вле­че­ния к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти экс-гла­вы Наф­то­га­за Ба­ку­ли­на

01.02 Го­ло­ва Бри­та­но-українсь­кої тор­го­вої па­ла­ти Бейт Томс: Ви є найбільшим грав­цем на рин­ку ІТ-аут­сор­син­гу в Європі і третім у світі

01.02 Гла­ва­ри Л-ДНР до­го­во­ри­лись со­здать еди­ную та­мо­жен­ную зо­ну

• дальше…

09:38 Intel пред­ста­ви­ла ум­ные оч­ки Vaunt

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

05.02 Мин­фин пре­ду­пре­жда­ет: мо­шен­ни­ки пред­ла­га­ют ком­пен­са­цию за уча­стие в МММ, тре­бу­ют упла­ты на­ло­га

05.02 Са­мый ма­лень­кий Ford об­но­вил­ся и стал все­до­рож­ни­ком

05.02 Япон­цы за­пу­сти­ли спут­ник, ис­поль­зуя са­мую ма­лень­кую в ми­ре ра­ке­ту-но­си­тель

05.02 Airbus про­вел пер­вые успеш­ные те­сты ле­та­ю­ще­го так­си

05.02 Huawei на­учит смарт-ча­сы рас­по­зна­вать же­сты на ру­ке и в воз­ду­хе

02.02 Вме­сте с па­де­ни­ем це­ны бит­ко­и­на зна­чи­тель­но сни­зи­лись ко­мис­сии за тран­зак­ции

01.02 Uber за­пус­ка­ет ве­ло­про­кат

01.02 На ки­ев­ском Ква­за­ре до­бы­ва­ли крип­то­ва­лю­ту для бо­е­ви­ков

01.02 Экс-гла­ва Lotus по­ка­зал совре­мен­ную ин­тер­пре­та­цию De Tomaso Pantera

01.02 Land Rover вы­пу­стит за­щи­щён­ный смарт­фон Explore на все слу­чаи жиз­ни

01.02 Verizon при­со­еди­нил­ся к AT&T в от­ка­зе от про­даж смарт­фо­нов Huawei

31.01 Аль­янс Renault, Nissan и Mitsubishi стал круп­ней­шим ав­то­про­из­во­ди­те­лем в ми­ре

31.01 Harley-Davidson под­твер­дил вы­пуск элек­три­че­ско­го мо­то­цик­ла

• дальше…

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно