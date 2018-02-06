Почему важен мальдивский бунт

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Казалось бы, кому какое дело до событий на крошечных островах в Индийском океане? Но на самом деле происходящее сейчас в Мале протестное бурление затрагивает интересы нескольких крупных игроков.

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06.02.2018 На Маль­ди­вах за­дер­жа­ны вер­хов­ный су­дья и быв­ший пре­зи­дент

По не­ко­то­рым со­об­ще­ни­ям, осталь­ных су­дей по­ли­ция с по­не­дель­ни­ка про­тив их во­ли удер­жи­ва­ет в зда­нии су­да. Пра­ви­тель­ство Маль­ди­вской рес­пуб­ли­ки вве­ло в стране чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние сро­ком на 15 су­ток.



Сперва немного об истории островов и их экономическом потенциале. Мальдивы - это бывшая колония Великобритании, на которой после прихода туда исламского мира в XII в. пытались закрепиться и португальцы, и голландцы. Вышло только у британцев. Острова находились под их контролем с 1887 до 1965 гг., когда острова обрели независимость.

Мальдивская Республика лежит на 26 атоллах в Индийском океане - к югу от Шри-Ланки и к востоку от Сомали. Заселена по большей части выходцами из Шри-Ланки и Индии. Согласно "фактбуку" ЦРУ там в 2017 г. проживали около 392 тыс. человек. Причем на столицу - Мале - приходится почти половина всего населения. Экономика насыщается прежде всего благодаря туризму. Больше 80% приходится на эту отрасль. Остальные статьи доходов - рыболовство, сельское хозяйство, строительство лодок/катеров, добыча кораллов и песка, и так по мелочам. ВВП - $6,89 млрд, по данным за 2017 г. Не считая перманентного политического кризиса, экономика Мальдив устойчива.

Но не кораллы или отели представляют основную ценность для других стран, а географическое положение. Острова расположены в очень привлекательном для судоходства месте - недалеко от выхода из Красного моря, на пересечении маршрутов из богатых нефтью арабских монархий в Китай и Юго-Восточную Азию. И стратегическом - в контексте осуществления контроля в регионе. Отсюда такой интерес к событиям на атоллах со стороны Индии, Катара, Великобритании, Евросоюза, Китая.

Президент Мальдив Абдулла Ямин, отметим, пытался дружить с мощным северным соседом. Именно Индия стала первой страной, куда он направился после победы на выборах в 2013 г. Да и Нью-Дели Нарендры Моди был не прочь. Однако Индия как стремительно растущая экономика с геополитическими амбициями не желает оказаться в черном списке, заигрывая с "не теми людьми", потому-то Моди в 2015 г. передумал ехать на Мальдивы из-за подавления Ямином протеста оппозиции. После чего нынешний лидер обратил свой взор на политического соперника Индии в регионе - Китай. Ямин подключился к китайскому "Морскому Шелковому пути", связывающему Азию и Африку через Индийский океан. Его реализация предполагает создание ряда портов и прочих инфраструктурных проектов. Естественно, действия Ямина возмутили Нью-Дели, а потому он поспешил отправить туда с челобитной главу МИД Мохаммеда Асима.

Сейчас Индия публично держится в стороне, ограничившись типичной "обеспокоенностью" и ни к чему не обязывающим призывом к власти соблюдать решение Верховного суда. Хотя очевидно, что ставка делается на Нашида, поскольку с Ямином у Нью-Дели упму сварить не удалось. Пекину в то же время явно больше импонирует нынешний лидер, поскольку он является залогом для укрепления Китая в Индийском регионе. Благодаря Мальдивам Пекин может выбраться из своего внутреннего Южно-Китайского моря и подобраться поближе к берегам де-факто его колонии - Африки.

Аналогичные индийским "рекомендации" направили в Мале и из ЕС, и из ООН. Вопрос в том, прислушается ли Ямин, захочет ли ослабить узлы, помня о том, как его сводный брат потерял власть? Тем более что в этом году пройдут президентские выборы, а в следующем - очередные парламентские. Пока же действующий глава государства явно вознамерился подчистить политическое поле, в прямом смысле закрывая соперников. Ибо в противном случае избирательный цикл для него и Китая завершится удручающими последствиями.