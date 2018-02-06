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Нидерланды официально отозвали своего посла из Турции
09:12 06.02.2018 |
Власти Нидерландов приняли решение официально отозвать своего посла из Турции после провала переговоров о восстановлении отношений. "Мы не смогли договориться о том, как мы нормализуем наши отношения", - заявил в понедельник, 5 февраля, министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейстра. До тех пор пока стороны не придут к согласию, в Гаагу не будет направлен и новый турецкий посол. Отмечается, что посол Нидерландов находится вне Турции уже с марта 2017 года.
Отношения между странами испортились в марте 2017 года, когда министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, приехавшая в Нидерланды для агитации, была выдворена из страны. Местные власти объявили ее "нежелательным иностранным гражданином". Полиция Роттердама не пустила турецкого министра на территорию турецкого консульства, остановив ее в 30 метрах от здания дипмиссии. В сопровождении голландской полиции она отправилась в Германию, откуда вылетела в Турцию.
Министр собиралась агитировать турецких граждан, проживающих в Нидерландах, проголосовать на референдуме за переход к президентской республике и расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти Германии и Нидерландов запретили ряд выступлений турецких министров на своей территории. Эти решения Эрдоган и другие турецкие политики неоднократно подвергали резкой критике.
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