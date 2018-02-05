Иностранцы, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании

В рамках принятия строгих мер в борьбе с организованной преступностью, британские чиновники теперь могут заморозить подозрительные активы на сумму свыше £50,000 (более 56 тысяч евро), сообщает BBC.

По словам министра по вопросам безопасности и экономических преступлений Бена Уоллеса, состоятельные иностранные преступники теперь почувствуют "всю силу правительства".

Сообщается, что примерно £90 млрд (более 100 млрд евро) незаконных денег отмываются в Великобритании ежегодно.

Новый закон об "Ордерах на состояние непонятного происхождения", который вступил в силу на этой неделе, позволит чиновникам не выпускать из рук активы, включая недвижимость, пока они не будут должным образом объяснены.

В интервью изданию The Times, министр заявил: "Мы придем за вами, за вашими активами и сделаем среду, в котором вы живете, сложной".

По данным издания, уже определены десятки целей для проверки.

Министр также упомянул о деле "Laundromat case" - о том, как подставные фирмы, которые базировались в основном в Британии, использовались для отмывания российских денег через западные банки.

"Позиция правительства заключается в том, что мы знаем, что они задумали, и мы не допустим, чтобы такое снова произошло", - сказал он.