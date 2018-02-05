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Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет
08:08 05.02.2018 |
Согласно статистике Европейского центрального банка (ЕЦБ), в странах еврозоны к концу 2017 года находилось в обращении 21,4 миллиарда евробанкнот. Это почти в три раза больше, чем на момент введения евро в 2002 году, заявил в субботу, 3 февраля, председатель правления мюнхенского предприятия по производству банкнот Giesecke & Devrient Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst).
По его словам, в мире "количество банкнот не уменьшается, объем производства наличных денег все еще немного увеличивается". "Рост, как и раньше, в Европе, особенно в Восточной. Кроме того, сильный рост в Африке", - уточнил Винтергерст. Даже в Китае, где утвердились электронные платежные средства, например, приложения для смартфонов Wechat и Alipay, производство бумажных денег остается как минимум на стабильном уровне и не уменьшается.
Мюнхенское предприятие Giesecke & Devrient - это один из мировых лидеров в области денежного производства, его специализация - выпуск банкнот и технологии безопасности в этой отрасли. Продукция фирмы поставляется в 150 стран мира. Кроме того, она занимается производством платежных карт и технологий для электронного платежа.
Ранее, в январе 2018 года, сообщалось, что благодаря усилению защиты евробанкнот нового образца в Германии становится все меньше фальшивых денег - в среднем 9 купюр на 10 тысяч жителей.
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