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КНДР заработала 200 миллионов долларов в обход санкций
07:44 05.02.2018 |
Северная Корея заработала почти 200 миллионов долларов за счет экспорта запрещенных товаров в обход введенных против страны международных санкций, говорится в докладе ООН.
Эксперты ООН пришли к выводу, что КНДР отправляла уголь в порты нескольких стран, в том числе в Россию, Китай и Малайзию. При этом Пхеньян использовал фальшивые документы, из которых следовало, что уголь был добыт не на территории КНДР, а в России и Китае, уточняет Рейтер.
Поставки осуществлялись благодаря "комбинации многочисленных уловок, маршрутов и способов маскировки", - утверждают авторы представленного в Совете Безопасности ООН доклада.
В документе говорится, что в течение нескольких месяцев, с января по сентябрь 2017 года, Северная Корея "продолжала экспортировать почти все товары, запрещенные резолюциями [Совбеза ООН]".
Экспертная комиссия обвинила Северную Корею не только в незаконном экспорте угля, но и в осуществлении нефтяных поставок с помощью иностранных соучастников, офшорных компаний и международной банковской системы.
Посольство Китая в КНДР отрицает, что Пекин замешан в нарушении санкций Совета Безопасности. Но в заявлении дипломатов говорится, что между странами-соседями происходит "нормальный торговый обмен". В посольстве отметили, что китайская еда, фрукты и бытовая техника продолжают продаваться на территории Северной Кореи.
Авторы доклада ООН также уверены, что КНДР с 2012 по 2017 год помогала Сирии в разработке химического оружия и направляла незадекларированные грузы сирийскому центру научных исследований и разработок. Официальные лица в Дамаске в ответ на эти обвинения признали, что на территории страны находятся северокорейские эксперты, однако занимаются они там исключительно деятельностью, связанной со спортом.
Кроме того, в документе сообщается о поставках баллистических ракет класса "земля-воздух" из Северной Кореи в Мьянму.
Санкции ООН против Северной Кореи
Санкции Совета Безопасности ООН, ограничивающие экспорт северокорейского угля, были введены в 2016 году. Кроме того, меры, которые были приняты против Пхьеньяна в последние годы, запрещают экспорт руды и другого сырья.
Решения Совбеза ООН замораживают активы частных лиц и компаний, связанных с ядерной программой Северной Кореи.
В декабре 2017 года Совбез в ответ на ноябрьские ракетные испытания Пхеньяна вновь ужесточил санкции. Согласно этим ограничениям, объем экспорта нефтепродуктов в КНДР должен быть уменьшен на 85%. Всем гражданам Северной Кореи, работающим за рубежом, было предложено вернуться домой в ближайшие два года.
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