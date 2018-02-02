Литовского Иисуса в джинсах защитил Европейский суд по правам человека

В октябре 2012 года литовская фирма Sekmadienis в течение нескольких недель проводила рекламную кампанию своей продукции в Вильнюсе. Надписи на плакатах, рекламирующих джинсы и платья, гласили в переводе на русский "Иисус, какие брюки!", "Дорогая Мария, какое платье!" и "Иисус и Мария, как вы одеты!", повествует онлайн-версия газеты Die Zeit.

Длинноволосый молодой человек в джинсах с ореолом святого и татуировками на теле очень походил на Иисуса Христа, как его приято изображать на христианских иконах. Его юная коллега в белом платье ассоциировалась у зрителей с образом непорочной Девы Марии. За этой рекламной кампанией последовал ряд судебных разбирательств, который завершился вердиктом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Неэтичны и оскорбительны?

Как говорится в решении ЕСПЧ от 30 января 2018 года, в Государственную службу защиты прав потребителей Литвы поступали жалобы о том, что рекламные плакаты неэтичны и оскорбляют чувства верующих.

Затем Литовское рекламное агентство, орган, занимающийся саморегулированием отрасли, дало негативное заключение по поводу рекламы одежды Sekmadienis, решив, что она нарушает правила Кодекса этики в рекламе в пунктах "приличие" и "религия". Позже к делу подключилось Государственная инспекция по непродовольственным товарам.

Лучше, чем религиозный китч

Sekmadienis представила госинспекции письменное заявление, изложив свое видение вопроса. В нем, в частности, говорилось, что имена Иисус и Мария использовались не для того, чтобы вызвать у зрителя образы почитаемых религией протагонистов, а в качестве восклицаний, которые в разговорном литовском языке означают нечто подобное русскому выражению "Боже мой!".

Людей, запечатленных на рекламных плакатах, невозможно однозначно идентифицировать как религиозных персонажей, утверждала Sekmadienis. Но даже если бы это было так, они представляют собой эстетически приятные образы и их изображение не является неуважительным, чего нельзя сказать, например, о различных религиозных низкокачественных и китчевых товарах, которые продаются на рынках.

Штраф и конец рекламной кампании

Как пишут европейские СМИ, свое мнение по поводу рекламы джинсов и платьев высказала также Конференция католических епископов Литвы. Она пришла к мнению, что эта реклама оскорбляет чувства верующих. После этого Государственная служба защиты прав потребителей Литвы вынесла решение, о том, что данные рекламные плакаты нарушили законодательство. Фирму Sekmadienis обязали выплатить штраф, эквивалентный 580 евро. Следует отметить, что спорные плакаты провисели в Вильнюсе всего несколько недель - Sekmadienis прекратила свою рекламную кампанию после предупреждения о возможных последствиях со стороны властей.

Sekmadienis обращалась с жалобой в несколько судебных инстанций в Литве, однако иск был отклонен на всех уровнях. Затем фирма обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В иске указывалось на то, что наложенный на фирму штраф нарушает ее право на свободу выражения своего мнения, которое закреплено в "Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Неясные аргументы

В конце января 2018 года Страсбургский суд вынес вердикт в пользу Sekmadienis, признав, что имело место нарушение десятой статьи конвенции. Суд также постановил вернуть фирме оплаченный ею штраф, сообщает онлайн-версия газеты Die Zeit.

В обосновании вердикта, в частности, говорится, что суд не считает достаточными аргументы, выдвинутые литовскими судами и государственными ведомствами, которые решили, что рекламные плакаты Sekmadienis противоречат общественной морали. По мнению представителей Страсбургского суда, обвинения являются декларативными и не объясняют в достаточной мере, почему ссылка на религиозные символы в рекламе была оскорбительной.