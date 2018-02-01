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Сенат Польши проголосовал за закон о запрете "бандеризма"
08:28 01.02.2018 |
Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.
Об этом сообщает TVN24.
Голосование за закон прошло в 3 ночи по Киеву, за него проголосовали 57 сенаторов, 23 - против, 2 - воздержались.
Закон, в частности, устанавливает штрафы или тюремное заключение до трех лет за приписывание польским гражданам или государству преступлений, совершенных Третьим рейхом во время Второй мировой войны.
Документ также предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.
Сейм Польши принял изменения в закон об Институте национальной памяти 26 января. Теперь закон вступит в силу после подписания президентом Польши.
Напомним, в ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
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