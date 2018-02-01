NYT узнала об антикоррупционном расследовании США в МОК и IAAF

Минюст США направил запросы на предоставлении информации по подозрению в коррупции ряда международных спортивных организаций, пишет The New York Times. В их числе Международная федерация футбола (FIFA), Международный олимпийский комитет (МОК), Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), Национальный олимпийский комитет США, а также лоббисты, продвигавшие претендентов на право принимать международные соревнования. Расследование ведет Генпрокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Отдельный интерес для следователей представляет, в частности, компания по спортивному маркетингу Helios Partners. По данным издания, она содействовала России в получении права на проведение зимних Олимпийских игр 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Это произошло еще до приобретения Helios Partners в 2012 г. французской медиа-компанией Amaury Group.

Особое внимание в расследовании фактов возможного мошенничества и вымогательства при выборе городов-хозяев международных турниров также уделяется кампании по выбору места проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Право принимать чемпионат в 2019 г. выиграла столица Катара Доха, а в 2021 г. - американский Юджин. Деталями этих кампаний ранее интересовалась и французская проккуратура. Экс-президент IAAF Ламин Диак, обвиняемый в коррупции и взяточничестве за сокрытие фактов применения допинга российскими спортсменами, находится под следствием французских властей, ему запрещено покидать страну.

В IAAF заявили, что запросов от американской прокуратуры пока не получали, но выразили готовность к сотрудничеству.