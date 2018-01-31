Ким Чен Ын опустошил резервный фонд КНДР – СМИ

Испытания ядерного оружия и средств его доставки, а также международные санкции привели практически полному опустошению резервного фонда КНДР, сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в Китае, связанные с северокорейским руководством.

"Из-за экстравагантных расходов Ким Чен Ына средства резервного фонда, который достался ему от отца, Ким Чен Ира, заканчиваются", - рассказал изданию один из собеседников.

По его словам, ядерные испытания и запуски баллистических ракет финансировались из этого фонда. Кроме того, Пхеньян потратился на строительство горнолыжного курорта на востоке и страны и другие масштабные пропагандистские проекты.

По мнению источников, на седьмом году правления Ким Чен Ын столкнулся с проблемой дефицита финансовых ресурсов, необходимых для управления страной.

Собеседник также рассказал о своем знакомстве с сотрудниками так называемого "Офиса 39" - организации, которая ежегодно приносит в бюджет КНДР от 500 млн до 1 млрд долларов, занимаясь контрабандой, торговлей наркотиками и международным мошенничеством со страховками. Руководство "Офиса" обеспокоено положением дел, и высокопоставленные чиновники знают о проблеме.

Ситуацию усугубляют международные санкции, в частности, запрет на использование северокорейских рабочих за рубежом. Валютные поступления от предоставления рабочей силы третьим странам приносили КНДР около 500 млн долларов в год.

С 2006 года КНДР провела шесть ядерных испытания и деcятки запусков баллистических ракет.

22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию об усилении санкций против северокорейского режима за разработку и испытания ядерного оружия и средств его доставки.

В частности, с 1 января в КНДР разрешено поставлять уже не 2 млн, а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год. Кроме того, в Северную Корею запрещено ввозить продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, электрические приборы, землю, камень, дерево, промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы.