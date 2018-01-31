США будут оказывать зарубежную помощь только друзьям - Трамп

Конгресс США должен принять специальный закон, в соответствии с которым зарубежная помощь будет предоставляться только дружественным странам, заявил президент Дональд Трамп.

"Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям", - завил он в обращении к парламенту.

Президент, поясняя свою просьбу к Конгрессу, отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля "десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания".

При этом, подчеркнул Д.Трамп, "ежегодно американские налогоплательщики направляют в качестве помощи этим странам $20 млрд".

