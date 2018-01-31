Финансовые новости
- |
- 31.01.18
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США будут оказывать зарубежную помощь только друзьям - Трамп
08:31 31.01.2018 |
Конгресс США должен принять специальный закон, в соответствии с которым зарубежная помощь будет предоставляться только дружественным странам, заявил президент Дональд Трамп.
"Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям", - завил он в обращении к парламенту.
Президент, поясняя свою просьбу к Конгрессу, отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля "десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания".
При этом, подчеркнул Д.Трамп, "ежегодно американские налогоплательщики направляют в качестве помощи этим странам $20 млрд".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гослесагентство вводит электронный учет древесины и запрещает ее реализацию вне аукционов
ТОП-НОВОСТИ
|Визит с намеком. Что Франциск хотел сказать Кириллу, сходив в гости к греко-католикам
|Вешать порохоботов? С кем будут воевать штурмовики Билецкого
|Курс доллара на межбанке рухнул из-за иностранных вливаний и аграриев
|Дефицит госбюджета Украины в 2017 г. сократился на 31,9% - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп в обращении к конгрессу: Китай и Россия угрожают интересам, экономике и ценностям США
|США будут оказывать зарубежную помощь только друзьям - Трамп
|Трамп заявил о модернизации системы обороны США и перестройки ядерного арсенала
|Китай избежал жесткой посадки?
|Новые санкции в отношении России последуют в ближайшем будущем - Минфин США
|Почему в мировой экономике все хорошо и будет еще лучше
|СМИ: исследования доказали причастность правительства Сирии к химатакам
Это интересно
|В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера
|PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным
|Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta – электрокар Microlino
|В США могут запретить продажу гаджетов с труднозаменяемой батареей
|Британские ученые: вредна даже одна сигарета в день
|Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины