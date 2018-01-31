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Трамп заявил о модернизации системы обороны США и перестройки ядерного арсенала
08:24 31.01.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости модернизации и перестройки ядерного арсенала США, который смог бы отразить любые акты агрессии со стороны любого государства.
"В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, который, надеюсь, нам никогда не придется использовать, но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще", - сказал Д.Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу "О положении страны".
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