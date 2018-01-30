СМИ: исследования доказали причастность правительства Сирии к химатакам

Специалисты Организации по запрету химического оружия в рамках лабораторных исследований показали, что правительство Сирии причастно к химическим атакам против мирных жителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию дипломатов и ученых, проводивших исследование.

Лаборатории, работающие в Организации по запрету химического оружия, сравнивали образцы, взятые миссией ООН в пригороде Дамаска Гуте после нападения 21 августа 2013 года, когда сотни мирных жителей погибли от отравления газом зарин. Этот газ Дамаск якобы передал на уничтожение в 2014 году.

Во время тестов в образцах из Гуты были выявлены такие же "маркеры", что и в образцах, взятых на местах двух других химических атак - в городах Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и Хан аль-Ассаль, провинция Алеппо, в марте 2013 года.

"Мы сравнили образцы из Хан-Шейхуна, Хан-аль-Аассаля, Гуты. Во всех трех были признаки, совпали", - сказал собеседник агентства.

Результаты исследований стали основой отчета ОЗХО и ООН в октябре прошлого года, в котором говорится, что сирийское правительство несет ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли десятки людей.

Выводы по Гуте не вошли в октябрьский отчет, поскольку они не были частью мандата следственной команды.

Тем не менее, теперь эти выводы будут подкреплять заявления США, Великобритании и других западных государств, правительство Башара Ассада по-прежнему владеет и использует запрещенные боеприпасы, нарушая несколько резолюций Совета Безопасности ООН и Конвенции о запрете химического оружия.

Сирийский режим отрицает свою ответственность за химические атаки. В рамках американо-российского соглашения после нападения в Гуте в 2013 году Дамаск присоединился к ОЗХО и согласился навсегда ликвидировать свою программу химического оружия, включая уничтожение запасов промышленных химических веществ в объеме 1300 тонн, которые теперь связывают с атакой в ​​Гуте.

Однако инспекторы ОЗХО нашли доказательства текущей программы химического оружия в Сирии, в том числе систематического использования бочковых бомб с хлором и зарином.

