Британии будет хуже за пределами ЕС при любом сценарии – отчет правительства

Конфиденциальный анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику предполагает, что все отрасли промышленности страны пострадают после выхода из Европейского Союза.

Об этом сообщает BuzzFeed, который ознакомился с документами.

Правительственный документ под названием "EU Exit Analysis - Cross Whitehall Briefing" датирован январем 2018 года и рассматривает три наиболее вероятных сценария Brexit на основе существующих механизмов ЕС.

Авторы документа приходят к выводу, что Великобритании будет хуже вне Европейского Союза при каждом смоделированном сценарии.

Если Великобритания продолжит действовать в рамках всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с ЕС, экономический рост в стране будет на 5% ниже в течение следующих 15 лет по сравнению с текущими прогнозами.

Сценарий "никакого соглашения", который бы означал, что Британия вернется к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), сократит рост на 8% в течение этого периода.

Наиболее мягкий вариант Brexit - это сохранение дальнейшего доступа на единый рынок через членство в Европейском экономическом пространстве, но в долгосрочной перспективе он также приведет к падению на 2%.

Расчеты не учитывают краткосрочных ударов от Brexit по британской экономике, таких как стоимость адаптации к новым таможенным механизмам.

В документе отмечается, что почти каждый сектор экономики, включенный в анализ, почувствует негативное влияние всех трех сценариев: химическая промышленность, производство одежды, продуктов питания и напитков. Наихудшими будут последствия для автопроизводителей и ритейлеров.

Анализ показал, что негативного влияния не будет только для сельскохозяйственного сектора по сценарию ВТО.

Каждый британский регион также почувствует негативное влияние при трех сценариях, а Северо-Восток, графство Западный Мидленд и Северная Ирландия столкнутся с наибольшим падением экономических показателей.

Кроме того, есть риск того, что статус Лондона как финансового центра может существенно снизиться, а возможности, которые предоставляются в рамках ЗСТ, не слишком отличаются от возможностей ВТО.

Из плюсов Brexit анализ предполагает, что по всем сценариям будет заключено торговое соглашение с США, и это принесет пользу ВВП на 0,2% в долгосрочной перспективе.

Торговые соглашения с другими странами и блоками, которые не входят в ЕС, такими как Китай, Индия, Австралия, страны Персидского залива и страны Юго-Восточной Азии добавят в целом еще 0,1% -0,4% к ВВП в долгосрочной перспективе.

