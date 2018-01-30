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Британии будет хуже за пределами ЕС при любом сценарии – отчет правительства
12:58 30.01.2018 |
Конфиденциальный анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику предполагает, что все отрасли промышленности страны пострадают после выхода из Европейского Союза.
Об этом сообщает BuzzFeed, который ознакомился с документами.
Правительственный документ под названием "EU Exit Analysis - Cross Whitehall Briefing" датирован январем 2018 года и рассматривает три наиболее вероятных сценария Brexit на основе существующих механизмов ЕС.
Авторы документа приходят к выводу, что Великобритании будет хуже вне Европейского Союза при каждом смоделированном сценарии.
Если Великобритания продолжит действовать в рамках всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с ЕС, экономический рост в стране будет на 5% ниже в течение следующих 15 лет по сравнению с текущими прогнозами.
Сценарий "никакого соглашения", который бы означал, что Британия вернется к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), сократит рост на 8% в течение этого периода.
Наиболее мягкий вариант Brexit - это сохранение дальнейшего доступа на единый рынок через членство в Европейском экономическом пространстве, но в долгосрочной перспективе он также приведет к падению на 2%.
Расчеты не учитывают краткосрочных ударов от Brexit по британской экономике, таких как стоимость адаптации к новым таможенным механизмам.
В документе отмечается, что почти каждый сектор экономики, включенный в анализ, почувствует негативное влияние всех трех сценариев: химическая промышленность, производство одежды, продуктов питания и напитков. Наихудшими будут последствия для автопроизводителей и ритейлеров.
Анализ показал, что негативного влияния не будет только для сельскохозяйственного сектора по сценарию ВТО.
Каждый британский регион также почувствует негативное влияние при трех сценариях, а Северо-Восток, графство Западный Мидленд и Северная Ирландия столкнутся с наибольшим падением экономических показателей.
Кроме того, есть риск того, что статус Лондона как финансового центра может существенно снизиться, а возможности, которые предоставляются в рамках ЗСТ, не слишком отличаются от возможностей ВТО.
Из плюсов Brexit анализ предполагает, что по всем сценариям будет заключено торговое соглашение с США, и это принесет пользу ВВП на 0,2% в долгосрочной перспективе.
Торговые соглашения с другими странами и блоками, которые не входят в ЕС, такими как Китай, Индия, Австралия, страны Персидского залива и страны Юго-Восточной Азии добавят в целом еще 0,1% -0,4% к ВВП в долгосрочной перспективе.
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