Венесуэльская валюта обесценивается ежеминутно

Даже незначительные темпы инфляции со временем накапливаются в большую цифру. Неудивительно, что пожилые люди с тоской вспоминают о более низких ценах 30-40 лет назад, или когда они были молодыми.

В Венесуэле, где цены растут четырехзначными темпами в год, старые, добрые времена, кажется, были совсем недавно - в прошлом месяце.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 19 января призвал руководителей компаний вернуть цены на уровень 15 декабря, когда, по его словам, "все было просто отлично".

Покупательная способность боливара, венесуэльской валюты, рухнула задолго до этого. Вычисляемый британским журналом The Economist индекс Биг-Мака дает примерное представление того, как быстро он падает.

Часто цитируемый индекс основан на идее паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, то есть отношение обменных валютных курсов.

Однако вместо корзины в индексе используется стоимость обычного гамбургера в ресторане быстрого питания McDonald's в разных странах мира.

На этой неделе в Каракасе сэндвич Биг-Мак стоил 145 тыс. боливаров, в Америке его можно отведать в среднем за $5,28. Соотношение этих цен устанавливает обменный курс ППС в 27 500 боливаров. Два года назад он был 27 боливаров. По этому показателю венесуэльская валюта потеряла 99,9% своей стоимости за невероятно короткий отрезок времени.

На самом деле измеритель Биг-Мака, скорее всего, занижает общий рост цен и обесценивание валюты.

Базирующийся в США интернет-сайт DolarToday, который публикует котировки в режиме реального времени, определяет обменный курс на черном рынке в 265 тыс. боливаров к доллару (при этом он неуклонно снижается), отмечает The Economist.

Этот курс считается одним из самых надежных, и к нему привязаны все цены в Венесуэле. Если вам, например, необходимо заменить шины в Каракасе, автомеханик вначале проверит текущий обменный курс на DolarToday и только потом предъявит вам счет.

Импортные товары, такие как шины, имеют базовую долларовую цену.

Но многие местные цены не поспевают за рушащейся стоимостью денег. Ежемесячный тариф на услуги мобильного телефона составляет 38 тыс. боливаров, или 15 центов, стрижка волос в парикмахерской - 25 центов.

Заработная плата, как правило, отстает от цен во многом из-за невозможности оперативно поспевать за ними.

Ежемесячная минимальная заработная плата была только что повышена (в который раз!) примерно на 800 тыс. боливаров. То есть менее чем на $4 по обменному курсу "черного рынка".

Центральный банк сообщал об инфляции в 180% и 240% в 2015 и 2016 гг., что было самым высоким показателем. С тех пор он прекратил предоставлять цифры.

Мадуро говорит, что лидеры бизнеса произвольно раздувают цены, чтобы дестабилизировать его правительство. Критики говорят, что неконтролируемое расширение денежной массы повлияло на падение курса боливара.

Если бы заработная плата была точно индексирована, считают эксперты, то это бы еще больше ускорило инфляцию. Но их медленная и неравномерная корректировка означает, что тяжесть гиперинфляции ложится на плечи людей бессистемно. Как сказал однажды аргентинский президент Хуан Перон, если цены поднимаются на лифте, то заработная плата не может двигаться вверх по лестнице.

Инфляция в 2018 г. составит около 2000%. Венесуэла сталкивается с экономическими проблемами в течение многих лет, учитывая, что низкие цены на нефть сыграли значительную роль в крахе страны, поскольку нефть является единственным значительным экспортом Венесуэлы.

В ближайшее время ситуация в Венесуэле не изменится, так как макроэкономические дисбалансы, неортодоксальная политика, рост инфляции и нехватка инвестиций сохранят суровый экономический кризис в Венесуэле в обозримом будущем.