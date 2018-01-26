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США ввели санкции против 21 физ- и 21 юрлица из-за конфликта в Украине
18:54 26.01.2018 |
США ввели санкции против 21 физического лица и 21 юридического лица из-за конфликта в Украине.
Об этом говорится в сообщении департамента Казначейства США, передают Українські Новини.
В частности санкции введены в отношении заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака, главы "Технопромэкспорта" Сергея Топора-Гилки, а также "министра государственной безопасности" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Павленко.
В числе компаний, подпавших под санкции: "Киришинефтеоргсинтез", "Сургутнефтегазбанк", страховое общество "Сургутнефтегаз", "Сургутмебель".
Также под санкции попали "Технопромэкспорт" и "Силовые машины".
Кроме того, ограничения наложены на "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", "Медиа-Инвест", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт".
Как сообщали Українські Новини, США продолжают работу по расширению санкций в отношении лиц, приближенных к Президенту России Владимиру Путину.
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