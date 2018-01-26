Эрдоган хочет расширить военную операцию на всю границу с Сирией

Турция собирается расширить военную операцию против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) на все пространство сирийско-турецкой границы. Об этом в пятницу, 26 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция "Оливковая ветвь" продолжится, пока не будут достигнуты все поставленные цели", - сказал президент, подчеркнув, что турецкие войска "освободят" от "террористов" город Манбидж и все пространство сирийско-турецкой границы до Ирака.

После Африна последует Манбидж

Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями. Южнее начинаются территории, подконтрольные Башару Асаду. После завершения операции в районе города Африн турецкие войска начнут операцию в районе Манбиджа, заявил Эрдоган.

Между тем защитники Африна обратились с требованием оказать им военную помощь к президенту Сирии Башару Асаду. "Любое нападения на Африн является атакой на суверенность сирийского государства", - заявил агентству AFP один из руководителей курдской администрации в Африне, признавший регион "неотъемлемой частью Сирии". Президент Асад осудил турецкую агрессию, но не вступил в открытое военное противостояние с Анкарой. Сдержанно реагирует и поддерживающая Асада Россия.

Тем временем Африн покидают мирные жители. Не менее пяти тысяч, по данным ООН, нашли убежище в окрестных селениях. Еще не менее тысячи человек уехало в сирийский город Алеппо. По словам представителя ООН Стефана Дуяррича, гуманитарные организации озабочены положением гражданского населения в 320-тысячном городе, к которому приближается турецкая армия.