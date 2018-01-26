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Правительство Испании опротестует в суде кандидатуру Пучдемона
15:55 26.01.2018 |
Испанское правительство в пятницу, 26 января, приняло решение опротестовать в Конституционном суде страны решение регионального парламента Каталонии выдвинуть Карлеса Пучдемона на пост главы этой северо-восточной автономной области. Об этом сообщила на пресс-конференции в Мадриде первый зампред правительства Сорайа Саенс де Сантамария. Инаугурация политика, ранее уволенного вместе со всей каталонской администрацией за незаконное провозглашение независимости от Испании, назначена на 30 января.
Правительство полагает, что Пучдемон, который скрывается от правосудия в Бельгии (за мятеж и другие правонарушения ему грозит длительное заключение), не может быть избранным на высокий пост. Решение Конституционного суда обычно занимает продолжительное время. Однако, сам факт принятия правительственного иска в производство, которое может состояться уже в понедельник, будет означать замораживание процедуры инаугурации.
Юридический нонсенс каталонцев
"Нынешний демарш правительства направлен на то, чтобы побудить каталонский парламент назначить иного кандидата", - пояснил DW профессор конституционного права Мадридского университета Педро Креспо Майор. Он напомнил, что доминирующие в каталонском парламенте сторонники независимости полагают, что Пучдемон может быть избран заочно, то есть не присутствуя на инаугурации. Ведь при появлении на территории Испании ему грозит арест.
"Это юридически неграмотный расчет, - отметил профессор Креспо Майор. - Стать руководителем и управлять регионом заочно с точки зрения права невозможно". Первоначально правительство намеревалось дождаться инаугурации и лишь после этого оспорить фигуру Пучдемона, но такая процедура "могла бы затянуть процесс назначения новой администрации и даже привести к новым выборам", пояснил юрист.
Почему именно Пучдемон
На вопрос DW, почему сторонники независимости Каталонии настаивают именно на кандидатуре Пучдемона, ответил сотрудник мадридского Центра социологических исследований Эдуардо Гарсия Ребольо. Эксперт, основываясь на опросах общественного мнения, не считает, что Пучдемон является "особо популярной личностью". К примеру, лидер каталонских республиканцев Ориол Жункерас значительно превосходит его по популярности, как и центристка Инес Арримадас, заметил Ребольо.
На Пучдемона выбор пал лишь потому, что "лидеры сторонников независимости хотят восстановить, в пику испанскому правительству, прежнюю администрацию в полном составе". Хотя, и об этом тоже свидетельствуют опросы, "многие рядовые сторонники независимости полагают, что от Пучдемона следует отказаться и поскорее прекратить ненужную конфронтацию с властями Испании", заключил социолог.
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