5 здоровых и экологически чистых стран мира

Здоровая экология оказывает влияние на здоровье людей. Сейчас все больше ученых поддерживают мысль о том, что здоровье каждого отдельного человека непосредственно связано с тем, в какой экологической обстановке он живет.

Эксперты Йельского университета разработали Environmental Performance Index, в рамках которого оцениваются принимаемые государством меры, оказывающие влияние на здоровье нации.

Страны оценивались по трем основным критериям: забота об экологии, забота о здоровье населения и инновации.

Ниже представляем 5 самых здоровых стран мира.

5. Япония

В Японии один из самых высоких в мире показателей ожидаемой продолжительности жизни.

Особенно он высок для женщин, и многие эксперты связывают это с обилием морепродуктов в рационе питания японцев.

Кроме того, согласно исследованиям Япония - одна из самых инновационных стран в мире.

4. Норвегия

Государственные меры в Норвегии включают запрет на вырубку лесов. Все это приводит к тому, что экологическое состояние в стране оценивается как очень хорошее.

Население Норвегии не только имеет высокую продолжительность жизни, но также и хорошее качество жизни, что включает в себя доступ к медицинскому обслуживанию.

3. Финляндия

Финляндия вносит огромный вклад в развитие возобновляемой энергетики.

Исторически население страны было сильно привязано к земле, поэтому политика государства направлена на то, чтобы сохранить окружающую среду и улучшить экологическую обстановку.

2. Швейцария

В Швейцарии также очень высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни.

Здесь как мужчины, так и женщины, живут свыше 80 лет.

Кроме того, здесь очень хорошо развито предпринимательство, а сама страна считается одной из самых инновационных в мире.

1. Швеция

Как и в прошлогоднем рейтинге, первое место среди самых здоровых стран мира занимает Швеция.

Государственная политика в целом поддерживает здоровый образ жизни населения, что включает в себя высокий уровень доступности медицинского обслуживания.

Сама природа Швеции располагает к тому, чтобы люди совершали пешие прогулки, что способствует подвижному образу жизни и здоровью нации.