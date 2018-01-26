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5 здоровых и экологически чистых стран мира
13:18 26.01.2018 |
Здоровая экология оказывает влияние на здоровье людей. Сейчас все больше ученых поддерживают мысль о том, что здоровье каждого отдельного человека непосредственно связано с тем, в какой экологической обстановке он живет.
Эксперты Йельского университета разработали Environmental Performance Index, в рамках которого оцениваются принимаемые государством меры, оказывающие влияние на здоровье нации.
Страны оценивались по трем основным критериям: забота об экологии, забота о здоровье населения и инновации.
Ниже представляем 5 самых здоровых стран мира.
5. Япония
В Японии один из самых высоких в мире показателей ожидаемой продолжительности жизни.
Особенно он высок для женщин, и многие эксперты связывают это с обилием морепродуктов в рационе питания японцев.
Кроме того, согласно исследованиям Япония - одна из самых инновационных стран в мире.
4. Норвегия
Государственные меры в Норвегии включают запрет на вырубку лесов. Все это приводит к тому, что экологическое состояние в стране оценивается как очень хорошее.
Население Норвегии не только имеет высокую продолжительность жизни, но также и хорошее качество жизни, что включает в себя доступ к медицинскому обслуживанию.
3. Финляндия
Финляндия вносит огромный вклад в развитие возобновляемой энергетики.
Исторически население страны было сильно привязано к земле, поэтому политика государства направлена на то, чтобы сохранить окружающую среду и улучшить экологическую обстановку.
2. Швейцария
В Швейцарии также очень высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни.
Здесь как мужчины, так и женщины, живут свыше 80 лет.
Кроме того, здесь очень хорошо развито предпринимательство, а сама страна считается одной из самых инновационных в мире.
1. Швеция
Как и в прошлогоднем рейтинге, первое место среди самых здоровых стран мира занимает Швеция.
Государственная политика в целом поддерживает здоровый образ жизни населения, что включает в себя высокий уровень доступности медицинского обслуживания.
Сама природа Швеции располагает к тому, чтобы люди совершали пешие прогулки, что способствует подвижному образу жизни и здоровью нации.
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