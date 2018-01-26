Финансовые новости
- |
- 26.01.18
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава ЦБ Швейцарии не считает происходящее в мире "валютной войной"
10:42 26.01.2018 |
Страны мира в настоящее время не вовлечены в так называемую "валютную войну", заявил председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Джордан в интервью CNBC в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я бы не назвал происходящее "валютной войной", но дело в том, что все ведущие валюты работают в условиях близких к нулю процентных ставок, и последствия решений денежно-кредитной политики из других стран становятся намного больше", - сказал Т.Джордан.
SNB пока удерживает процентные ставки ниже нуля и использует интервенции на валютном рынке, чтобы снять повышательное давление со швейцарского франка. По мнению главы швейцарского ЦБ, "последствия изменения ДКП в других странах стали намного значительнее, чем в прошлом, поскольку процентные ставки перестали быть столь доступным инструментом для нас, и в этом причина использования нами интервенций для сохранения приемлемых монетарных условий".
Выступавший ранее в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин прямо заявил, что слабый доллар благоприятствует американской экономике. Его слова повлекли за собой резкое падение курса доллара (до $1,25 за евро впервые с декабря 2014 года) и вызвали опасения, что США отходят от долговременной политики сильного доллара и миру может грозить новый виток внешнеторговых или валютных войн.
Министры финансов из различных стран Европы, включая Францию и Италию, выразили обеспокоенность в связи с заявлениями С.Мнучина, сигнал о настороженном отношении к подобному подходу прозвучал в четверг и на пресс-конференции главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд предпочел прибегнуть к дипломатической иронии. В ходе совместного мероприятия с коллегой из США в Давосе он отметил, что фунт стерлингов в последнее время поднимается с многолетних минимумов, достигнутых после референдума о выходе из ЕС (Brexit) в июне 2016 года. Обернувшись к С.Мнучину, он добавил: "И, похоже, мы восстанавливаемся намного сильнее, Стив, спасибо огромное".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Повышение учетной ставки существенно не отразится на депозитных ставках, рост розничного потребкредитования сохранится - банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд назначил Саакашвили ночной домашний арест
|Какими козырями будут меряться Волкер и Сурков относительно Украины
|Торговая блокада Донбасса ухудшила показатель промпроизводства на 4 процентных пункта
|Чиновники замедлили выплаты по НДС, и бизнес стал активнее продавать на межбанке свободную часть валютной выручки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эрдоган хочет расширить военную операцию на всю границу с Сирией
|Правительство Испании опротестует в суде кандидатуру Пучдемона
|Украина смогла остановить "блиц-криг" по возвращению РФ в ПАСЕ - Арьев
|5 здоровых и экологически чистых стран мира
|Глава ЦБ Швейцарии не считает происходящее в мире "валютной войной"
|Лукашенко отменил налог на тунеядцев. Но лишит льгот неработающих
|Секретарь Венецианской комиссии: из Венгрии звучат довольно искусственные требования к Украине
Это интересно
|Android 8.1 показывает скорость доступных сетей Wi-Fi
|Инструкция разведки США по организации диверсий в вашем офисе
|Big Mac index: гривня недооценена на 69%
|5 технологий, которые меняют нашу жизнь уже сейчас
|Текущее состояние и перспективы сайдчейнов
|Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом
|Ученые нашли способ делать карбон из соломы и кукурузы