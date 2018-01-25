Глава ЕЦБ видит необходимость в сохранении стимулирования для усиления инфляции, евро превысил $1,25

Сохранение существенных объемов стимулирования в еврозоне по-прежнему необходимо для содействия усилению инфляции, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания Центробанка.

Он отметил, что ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции.

ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, заявил М.Драги.

"Мы ожидаем, что они останутся на текущих уровнях долгое время, существенно дольше горизонта выкупа активов", - сказал глава ЕЦБ.

М.Драги подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября 2018 года "или дольше, при необходимости" или "до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями".

Он подтвердил, что банк может продлить срок действия программы, а также увеличить ее объем, в случае необходимости.

Как сообщалось, еще в октябре 2017 года ЕЦБ принял решение о снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до 30 млрд евро с 60 млрд евро.

Реинвестиции поступлений от погашаемых бондов, которые ЕЦБ намерен продолжать в течение длительного времени после завершения выкупа облигаций, "будут способствовать благоприятной ситуации в плане ликвидности и надлежащему состоянию монетарной политики", заявил глава ЕЦБ.

М.Драги также отметил, что данные позволяют говорить об уверенном подъеме ВВП, и этот импульс к росту указывает на то, что инфляция будет ускоряться.

"Поступающая информация указывает на высокие темпы экономического подъема, который ускорился во втором полугодии 2017 года сильнее, чем ожидалось. Сильный циклический импульс дает основания для большей уверенности в том, что инфляция будет двигаться к целевому показателю, хотя и будет оставаться ниже 2%", - заявил М.Драги.

При этом он отметил, что "волатильность курса евро в последнее время представляет собой источник неопределенности, который требует мониторинга в связи с возможным влиянием на среднесрочный прогноз ценовой стабильности".

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в декабре выросли на 1,4% после повышения на 1,5% в предшествующий месяц. Глава ЕЦБ сказал, что это в основном связано с изменением стоимости энергоресурсов.

Курс евро подскочил в ходе торгов в четверг выше $1,25 впервые с декабря 2014 года. Сейчас он торгуется в районе $1,2517 против $1,2408 на закрытие рынка в предыдущий день.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 ушел "в минус". К 16:54 МСК снижение индикатора составило 0,11%, в то время как в начале торговой сессии он повышался.