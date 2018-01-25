Финансовые новости
- |
- 25.01.18
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Макрон рассказал в Давосе о кризисе глобализации
09:38 25.01.2018 |
Глобализация проходит через кризисный этап, и бороться с наступившим кризисом можно только объединившись, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.
"Давайте не будем наивными, глобализация столкнулась с глубоким кризисом, и с этим вызовом странам и гражданскому обществу необходимо бороться коллективно, чтобы найти и претворить в жизнь общее решение", - отметил Э.Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что прибыл в Давос, чтобы призвать другие страны к действию и обратить на важность роли европейских стран в мире.
"Если мы хотим избежать раздробления мира, нам нужна сильная Европа, это совершенно необходимо", - сказал Э.Макрон.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2018 г. до 8,9%
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2018 с 3,2% до 3,4%
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $22,2 млрд до $20,5 млрд, в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд
|НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 16%
|Украина надеется получить транш МВФ в мае - глава Минфина
Данилюк высказал мнение, что вопроск пенсионной реформе окончательно снят. Он пояснил, что этот вопрос возник в связи с тем, что принятые в развитие закона о пенсионной реформе постановления Кабмина не были согласованы с МВФ, но теперь к ним нет замечаний.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава ЕЦБ видит необходимость в сохранении стимулирования для усиления инфляции, евро превысил $1,25
|Росс: реальный протекционист - Китай, а не США
|Четверть всех сыров могли быть ввезены в Россию контрабандой из Украины
|Макрон рассказал в Давосе о кризисе глобализации
|Eni говорит о приостановке бурения с Роснефтью на Черном море, Роснефть уверяет, что работы продолжаются
|Почему мировые державы не остановят турецкую Оливковую ветвь
|Кремлевский список может подтолкнуть российские банки к новому дерискингу
Это интересно
|Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом
|Ученые нашли способ делать карбон из соломы и кукурузы
|Jeep раскрыл внешность семиместного внедорожника
|Apple возглавила рейтинг самых почитаемых компаний Fortune
|Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
|Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут
|Amazon открыл первый универсам без касс