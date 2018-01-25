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Почему мировые державы не остановят турецкую Оливковую ветвь
18:03 24.01.2018 |
Операция турецкой армии против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) началась в районе сирийского города Африн 20 января. О причинах крайне сдержанной международной реакции на эту операцию, получившую название "Оливковая ветвь", DW рассказал Йоост Хильтерман - ведущий эксперт по Ближнему Востоку и странам Северной Африки в неправительственной организации International Crisis Group.
DW: Западные партнеры Турции - США и европейские страны - выразили озабоченность по поводу военной операции "Оливковая ветвь", но требований немедленно прекратить ее не прозвучало. Совет Безопасности ООН тоже выбрал весьма мягкий тон для заявления, не осудив военную операцию и не потребовав ее завершить. Как вы это оцениваете?
Йоост Хильтерман: Западные партнеры, и даже Россия, говорят, что Турция имеет право защищать свои границы. А то, на что они смотрят, - это масштабы военной операции. То есть она проводится действительно для защиты своих границ или для того чтобы уничтожить YPG по всему Африну. Если цель - уничтожение YPG, то тон на международной арене может измениться.
США сотрудничали с YPG в борьбе с ИГИЛ. Но в Африне ИГИЛ нет - эта проблема существует в восточных районах Сирии, ближе к границе с Ираком. Для Вашингтона Африн не относится к числу стратегических приоритетов. И что бы там Турция ни делала с YPG, это напрямую не влияет на американских союзников из YPG в других регионах Сирии. Так что США в общем закрывают глаза на происходящее.
То же верно и для России - только Кремль это делает, похоже, по другой причине. Я предполагаю, что есть негласная сделка, согласно которой Дамаск вместе с Россией и Ираном получат карт-бланш на разгром вооруженной оппозиции в провинции Идлиб в обмен на разрешение Турции взять под контроль границу на севере Сирии. Доказательств этой теории у меня сейчас нет, но этот сценарий не стоит упускать из виду.
- В прошлом YPG сотрудничали и с Россией. Сейчас лидеры этой группировки выступают с обвинениями, что, дав согласие на "Оливковую ветвь", Россия предала курдов.
- Это вообще основной лейтмотив в выступлениях курдских партий - обвинения в предательстве. Пока они не добьются создания своего курдского государства, они будут оставаться меньшинством в этом враждебном к ним окружении. Их используют, а потом бросают. История полна такими примерами. Конечно, со своей стороны, курды пытались манипулировать мировыми державами для достижения своей цели и достигали в этом существенных успехов.
Еще 5 лет назад курды в Сирии не контролировали территорию своего проживания. А теперь контролируют. В Ираке до 1991 года курды не контролировали свою территорию - а теперь в регионе их проживания намечается большой прогресс, который, впрочем, притормозился в результате сентябрьского референдума. Но в любом случае прогресс есть, хотя на пути к получению курдами большей автономии будут задержки.
- США рассматривает Рабочую партию Курдистана (РПК) в качестве террористической организации, но ее сирийское ответвление - партию "Демократический союз" (PYD) - воспринимает как союзника в борьбе с ИГИЛ. Поэтому Турция обвиняет Вашингтон в поддержке террористической организации. Вы ожидаете углубления противоречий в Сирии между США и Турцией?
- Сейчас, когда борьба с ИГИЛ фактически подходит к концу, у США есть возможность наладить отношения с Турцией. Вместе с тем Вашингтон обязался защищать курдов - а сделать это можно только путем поддержки YPG. И это явно дает основания для дальнейших противоречий между США и Турцией. Так что есть риск, что отношения будут плохими и дальше. Но я думаю, что со временем эту проблему можно будет решить. Все-таки задача уничтожения ИГИЛ Вашингтоном по большей части решена, так что теперь стоит задуматься о стратегических партнерах в регионе.
- Россия, похоже, выигрывает от растущей напряженности между США и Турцией. Какими могут быть следующие шаги Кремля?
- Это факт. Россия открыто стремится спровоцировать раскол в НАТО и в западных институтах. Получится ли это - вопрос отдельный. Кроме того Россия хочет сохранить рычаг воздействия на Турцию путем номинальной поддержки YPG и PYD. Последней даже разрешили открыть офис в Москве несколько лет назад. Словом, они хотят иметь этот козырь у себя в руках. В Москве подчеркивали, что курды как часть политического процесса должны иметь некоторую автономию на севере (Сирии.- Ред.) - и это явно не вызывало восторга в Турции. Но это просто розыгрыш козыря. В этом надо быть очень осторожными, потому что Москва тоже не предпринимает настоящих шагов для улучшения отношения с Анкарой.
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