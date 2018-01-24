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Тиллерсон: Россия несет ответственность за новую химатаку в Сирии
08:19 24.01.2018 |
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил во вторник, 23 января, в Париже, где представители 24 стран объявили о создании Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия.
По словам Тиллерсона, Москва, взяв под защиту режим в Дамаске, фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия. "Только вчера более 20 гражданских лиц, подавляющее большинство из которых дети, стали жертвами очевидной атаки с применением хлора", - отметил глава Госдепа. По его словам не важно, кто стоит за этой конкретной атакой, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии.
Госсекретарь имел в виду сообщения сирийских правозащитников о том, что накануне химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.
Россия в ноябре 2017 года дважды ветировала в Совбезе ООН резолюцию о проведении расследования случаев применения химоружия в Сирии, напоминает агентство dpa. По данным же французского правительства, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз.
Россия не способна остановить Асада
Днем ранее, 22 января, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twittere ведомства: "Давайте говорить откровенно. Россия не желает или неспособна остановить режим Асада в деле уничтожения невинных сирийцев. Мы должны проявить твердую решимость и привлечь к ответственности всех, кто применяет химическое оружие, которое уже унесло слишком много жизней сирийцев".
В российском МИД утверждения Госдепартамента США о том, что Москва блокирует работу по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии, вызвали резкую реакцию. Замглавы российского дипломатического ведомства в комментарии "Интерфаксу" назвал эти заявление Вашингтона "грязными и лживыми".
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