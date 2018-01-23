Финансовые новости
- |
- 23.01.18
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ
09:36 23.01.2018 |
Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанесения ядерного удара по материковой части США, считает глава ЦРУ Майк Помпео.
"В течение нескольких месяцев", - заявил он в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
Когда ведущий напомнил, что М.Помпео говорил то же самое несколько месяцев назад, шеф американской разведки сказал: "Правильно. Я надеюсь, что смогу также сказать, что через год. Правительство США неустанно работает над тем, чтобы отодвинуть эти сроки".
М.Помпео отметил, что США могут с уверенность сказать только то, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи "развивается", однако не известен "реальный характер того, что происходит" в КНДР.
"Вместе с тем, главным риском, о котором должны знать государственные мужи, является то, что программа создания ядерного оружия в Северной Корее продолжает расширяться, совершенствоваться, оружие становится все более мощным, более надежным", - подчеркнул он.
Американский журнал Newsweek, комментируя высказывания М.Помпео, пишет: "То, что Пхеньян располагает возможностями нанесения удара по США, не означает, что он нанесет его "в течение нескольких месяцев". Многие эксперты считают, что Ким Чен Ыну (лидер КНДР - ИФ) ядерное оружие нужно как средство сдерживания. Он понимает, что применение этого оружия против США, скорее всего, приведет к полному уничтожению его страны".
Издание также пишет, что "недавние переговоры между Севером и Югом Кореи породили осторожную надежду на то, что Пхеньян скоро может согласиться на переговоры (по денуклеаризации - ИФ) и отказаться от своей ядерной программы".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Каких сюрпризов ждать от войны между спецслужбами
|В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники
|В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
|Новый глава ПАСЕ выбирает между Путиным и 20 странами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 16% в 2017 году - ООН
|Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ
|Новый глава ПАСЕ выбирает между Путиным и 20 странами
|Крупнейшие корпорации мира перестали оценивать страну только по ВВП
|Число долларовых миллиардеров c марта 2016 г. по март 2017 г. росло беспрецедентными темпами - по одному каждые два дня
|США: угроза шатдауна миновала после достижения компромисса в конгрессе
|Евросоюз ввел новые санкции против граждан КНДР и Венесуэлы
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного