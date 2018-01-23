Финансовые новости
- |
- 23.01.18
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупнейшие корпорации мира перестали оценивать страну только по ВВП
07:49 23.01.2018 |
Оценивая экономическую ситуацию в стране и перспективы компании, бизнес все меньше ориентируется на финансовые показатели - например, на ВВП, показал опрос руководителей крупнейших корпораций мира, проведенный PwC для форума в Давосе (более 1200 топ-менеджеров из 85 стран).
Все большее значение имеют такие разноплановые показатели, как индекс качества жизни (факторы, влияющие на социальное и общественное развитие), считают 66% респондентов. Больше всего на него ориентируется бизнес в Латинской Америке, Африке и Западной Европе, меньше всего - в Северной Америке.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Каких сюрпризов ждать от войны между спецслужбами
|В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники
|В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
|Новый глава ПАСЕ выбирает между Путиным и 20 странами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 16% в 2017 году - ООН
|Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ
|Новый глава ПАСЕ выбирает между Путиным и 20 странами
|Крупнейшие корпорации мира перестали оценивать страну только по ВВП
|Число долларовых миллиардеров c марта 2016 г. по март 2017 г. росло беспрецедентными темпами - по одному каждые два дня
|США: угроза шатдауна миновала после достижения компромисса в конгрессе
|Евросоюз ввел новые санкции против граждан КНДР и Венесуэлы
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного