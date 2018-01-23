Число долларовых миллиардеров c марта 2016 г. по март 2017 г. росло беспрецедентными темпами - по одному каждые два дня

В руках 1% населения Земли оказалось 82% богатства, появившегося в 2017 г., сообщается в докладе благотворительной организации Oxfam об имущественном неравенстве.

42 богатейших человека на планете контролируют активы той же стоимостью, что и беднейшая половина человечества, пишет Oxfam со ссылкой на последние данные Credit Suisse. Сам Oxfam подсчитал, что в 2017 г. были сопоставимы активы беднейшей половины человечества и 61 человека.

По данным организации, в прошлом году богатейшие люди мира продолжали увеличивать свои активы, тогда как состояние 3,7 млрд человек, составляющих беднейшую половину человечества, не изменилось. С 2010 г. богатство миллиардеров увеличивалось в среднем на 13% ежегодно - в шесть раз быстрее, чем зарплата рядовых сотрудников, которая росла в среднем на 2% в год. Число миллиардеров c марта 2016 г. по март 2017 г. росло беспрецедентными темпами - по одному каждые два дня, пишет Oxfam.