Евросоюз ввел новые санкции против граждан КНДР и Венесуэлы

Евросоюз ввел новые персональные санкции против высокопоставленных чиновников из Венесуэлы и КНДР. Такое решение было принято в понедельник, 22 января, Советом министров иностранных дел ЕС.

За нарушение прав человека

Брюссель наложил санкции на семь ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь, в частности, идет о главе МВД Несторе Ревероле, директоре службы государственной безопасности и тайной политической полиции Густаво Гонсалесе Лопесе, а также первого заместителя председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Все они, как считают в ЕС, причастны к нарушению прав человека в латиноамериканской стране, а также принципов правового и демократического государства.

Таким образом, Евросоюз отреагировал на противозаконные действия правительства Мадуро против демократической оппозиции.

Расширили список

Кроме того, ЕС ввел санкции против еще 17 граждан КНДР. Как указывается в пояснении к этому решению, они пытались обойти санкции, наложенные Совбезом ООН на Пхеньян в связи с развитием северокорейской ракетно-ядерной программы. В результате на сегодняшний день в санкционном списке Евросоюза находятся 58 граждан КНДР и 10 северокорейских организаций. Он дополняет аналогичный список ООН, в который включены еще 79 человек и 54 организации.