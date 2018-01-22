Bloomberg: Эр-Рияд предложил задержанным принцам сделку

Власти Саудовской Аравии рассчитывают получить от подозреваемых в коррупции принцев более 100 млрд долларов за урегулирование претензий, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 22 января, со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.

По его словам, ожидается, что в конце месяца завершатся переговоры со всеми подозреваемыми, которых с ноября 2017 года удерживают в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Тот, с кем властям не удастся заключить сделку, предстанет перед судом, пояснил собеседник Bloomberg.

Около 90 человек будут отпущены

Накануне генеральный прокурор Шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что было принято решение снять обвинения и освободить примерно 90 подозреваемых. При этом в отеле останутся около 95 других задержанных, пять из которых еще обдумывают предложение властей о сделке.

По подозрению в коррупции в ноябре 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе 11 принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Некоторые из них получили статус свидетелей или информантов и провели в отеле только несколько часов.