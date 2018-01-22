Финансовые новости
- |
- 22.01.18
- |
- 15:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Bloomberg: Эр-Рияд предложил задержанным принцам сделку
11:48 22.01.2018 |
Власти Саудовской Аравии рассчитывают получить от подозреваемых в коррупции принцев более 100 млрд долларов за урегулирование претензий, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 22 января, со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.
По его словам, ожидается, что в конце месяца завершатся переговоры со всеми подозреваемыми, которых с ноября 2017 года удерживают в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Тот, с кем властям не удастся заключить сделку, предстанет перед судом, пояснил собеседник Bloomberg.
Около 90 человек будут отпущены
Накануне генеральный прокурор Шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что было принято решение снять обвинения и освободить примерно 90 подозреваемых. При этом в отеле останутся около 95 других задержанных, пять из которых еще обдумывают предложение властей о сделке.
По подозрению в коррупции в ноябре 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе 11 принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Некоторые из них получили статус свидетелей или информантов и провели в отеле только несколько часов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
|Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд
|Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
|Гонтарева обвиняет Коломойского в скандале вокруг ICU и денег Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: Эр-Рияд предложил задержанным принцам сделку
|Молдавия оценит ущерб от присутствия войск РФ в Приднестровье
|Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума о Brexit
|Британия дала «зелёный свет» платежам через мессенджеры
|Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии
|Турция разрешила Газпрому построить вторую нитку Турецкого потока
Это интересно
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного
|Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером
|Mazda обещает скорое возвращение роторных двигателей
|Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника
|Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США
|Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон