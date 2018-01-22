Финансовые новости
- |
- 22.01.18
- |
- 15:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума о Brexit
09:53 22.01.2018 |
Британский премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
"Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - заявила она в интервью изданию Bild, отметив, что Великобритания покидает ЕС, а не Европу, и не планирует "сжигать мосты".
Палата общин 17 января приняла в третьем чтении закон о Brexit. Дата выхода из ЕС назначена на 29 марта 2019 года.
После того, как на референдуме 2016 года большинство британцев проголосовало за отделение от Евросоюза, тема пересмотра результатов референдума возникала неоднократно. Под петицией с таким предложением подписались миллионы человек; парламент Шотландии высказался за повторное голосование, однако его проведение было отложено на неопределенный срок.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
|Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд
|Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
|Гонтарева обвиняет Коломойского в скандале вокруг ICU и денег Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: Эр-Рияд предложил задержанным принцам сделку
|Молдавия оценит ущерб от присутствия войск РФ в Приднестровье
|Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума о Brexit
|Британия дала «зелёный свет» платежам через мессенджеры
|Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии
|Турция разрешила Газпрому построить вторую нитку Турецкого потока
Это интересно
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного
|Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером
|Mazda обещает скорое возвращение роторных двигателей
|Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника
|Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США
|Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон