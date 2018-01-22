Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии

Турецкие войска объявили о начале наземной операции против курдов на севере Сирии на следующий день после авиаударов. Курды утверждают, что отбили наступление.

Турецкие власти сообщили, что перешли границу с Сирией из турецкой деревни Гульбаба и вошли в сирийский город Африн на второй день операции "Оливковая ветвь" против курдов из ополчения "Сирийские демократические силы".

О том, что военные вошли в сирийский район, контролируемый курдами, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Курды утверждают, что отразили нападение и заставили турецких военных отступить за пределы границ.

По словам Йылдырыма, никто из турецких военнослужащих пока не был убит или ранен.

Телеканал HaberTurk ("Новости Турции") сообщил со ссылкой на премьера, что конечной целью операции является создание 30-километровой заны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Африн.

Представители курдских ополченцев и базирующийся в Лондоне Сирийский центр наблюдения за правами человека в воскресенье сообщили о жертвах среди мирного населения в результате турецких авиаударов, однако власти Турции назвали эту информацию недостоверной.

В субботу турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне.

В опубликованном в воскресенье заявлении турецкое командование сообщило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Артиллерийский обстрел курдских позиций, начатый в четверг, продолжается, информируют турецкие военные.

Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО - США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение.

Некоторые из отрядов курдов помогали США в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Турция последние несколько месяцев угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии, которое Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана - запрещенной в Турции организации, выступающей с 1984 года за курдскую автономию. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн на севере Сирии, который те занимают с 2012 года.

Ополчение отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.

США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которых американские военные считают одними из самых надежных союзников в борьбе с ИГ.

Сирийские власти предостерегли Турцию от любых военоых действий на ее территории и пригрозили сбивать турецкие военные самолеты.

Курдское ополчение ОНС входит в коалицию с рядом арабских ополчений, объединенных под названием Сирийские демократические силы (СДС). Именно эти силы при поддержке американской авиации сыграли значительную роль в борьбе с джихадистам из ИГ.

Российская реакция

Россия, поддерживающая режим Башара Асада в Дамаске, заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал в интервью Интерфаксу, что Москва не станет предпринимать ничего, если не окажутся под угрозой ее военные базы в Сирии.

Он добавил, что нынешний конфликт ставит Россию в нелегкое положение, поскольку она дорожит добрыми отношениями и с Анкарой, и с Дамаском.

По сообщениям из Анкары, перед началом налетов на Африн руководство турецких вооруженных сил и разведки пыталось по имеющимся каналам заручиться согласием Москвы, поскольку данная часть сирийского воздушного пространства контролируется российской авиацией. Было ли дано такое согласие, или Россия закрыла глаза и не стала препятствовать субботним действиям турецких ВВС, неизвестно.

По имеющимся данным, российские военные, находившиеся в аэропорту Африна, покинули его.

МИД РФ сообщил, что его глава Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону "меры, направленные на обеспечение стабильности на севере Сирии".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также в субботу поговорил с Тиллерсоном по телефону.

Чего добивается Турция?

Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Анкара всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Эль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сирийской оппозиции в направлении Африна.

США убедили Турцию воздержаться от попыток вытеснить курдов из города Манбидж, населенного преимущественно арабами, а курдов - отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Турецкие официальные лица утверждают, однако, что курды остались на своих позициях.

Подтолкнуть Турцию к решению о наступлении на позиции курдского ополчения в районе городов Африн и Манбидж могло недавнее известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии, создаваемые США с заявленной целью предотвращения возрождения остатков ИГ.

Эти силы, как планируется, будут насчитывать около 30 тысяч человек, и половину из них составят курды.

Эта новость привела в ярость правительство Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это формирование "армией террора" и заявил, что оно лишь названием отличается от прежнего курдского ополчения, которое, в свою очередь, он отождествляет с РПК.

"Не надейтесь, что поддержка США поможет вам победить Турцию!" - заявил он, обращаясь к сирийским курдам.

Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.

По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.

Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.