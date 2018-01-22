Финансовые новости
- |
- 22.01.18
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Работа госучреждений США приостановилась. Что это значит?
07:18 22.01.2018 |
Работа федеральных ведомств США приостановлена, так как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать их бюджет до середины февраля.
Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом.
Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени (восемь утра по Москве) и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.
"Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе", - написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.
Работа встала
Закрытие правительства или "шатдаун" означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.
Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США.
При президенте-демократе Бараке Обаме эти людям, которых называют "мечтателями", присваивался временный легальный статус.
В сентябре прошлого года президент Трамп объявил о сворачивании данной программы.
В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.
Особое недовольство американцев тогда вызвали пристановка работы национальных парков и памятников.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
|Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд
|Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
|Гонтарева обвиняет Коломойского в скандале вокруг ICU и денег Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: Эр-Рияд предложил задержанным принцам сделку
|Молдавия оценит ущерб от присутствия войск РФ в Приднестровье
|Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума о Brexit
|Британия дала «зелёный свет» платежам через мессенджеры
|Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии
|Турция разрешила Газпрому построить вторую нитку Турецкого потока
Это интересно
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного
|Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером
|Mazda обещает скорое возвращение роторных двигателей
|Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника
|Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США
|Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон