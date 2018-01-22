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Норвегия намерена первой перейти на использование электрических самолётов
16:03 22.01.2018 |
Норвегия уже не первый год является мировым лидером по уровню использования электрических автомобилей. В декабре прошлого года 50 % проданных здесь новых автомобилей были на электрическом ходу. Ни одна другая страна мира даже не приблизилась к этому показателю.
Но сейчас в Норвегии поставили перед собой более сложную задачу: перейти на использование электрических самолётов. Уже к 2040 году Норвегия планирует выполнять все короткие рейсы с использованием полностью электрических самолётов. Об этом объявила государственная компания Avinor, которая управляет большинством гражданских аэропортов страны.
Исполнительный директор Avinor Даг Фальк-Петерсен высказал мнение, что полностью электрические самолеты обладают достаточной мощностью для того, чтобы заменить все региональные самолеты в относительно небольшой стране.
«Мы считаем, что все полёты продолжительностью до полутора часов могут выполняться на полностью электрических самолётах», - заявил Фальк-Петерсен, отметив, что это речь идёт как о всех внутренних рейсах, так и рейсах в соседние скандинавские столицы. В интервью агентству AFP он объявил, что Норвегия намерена стать первой страной в мире, перешедшей на электрический воздушный транспорт.
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