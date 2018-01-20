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Индия соберет налоги с криптовалютных трейдеров
16:50 19.01.2018 |
Индия направила налоговые уведомления десяткам тысяч людей, занимающихся торговлей криптовалютами, после того как общенациональное исследование показало, что за 17-месячный период были проведены транзакции более чем на $3,5 млрд, сообщает Reuters.
Технически подкованные молодые инвесторы, игроки в сфере недвижимости и ювелиры входят в число тех, кто инвестировал в биткоин и другие виртуальные валюты, сообщили Reuters чиновники департамента подоходного налога Индии после сбора данных с девяти бирж в Мумбаи, Дели, Бангалоре и Пуне.
Правительство Индии неоднократно предостерегало против инвестиций в цифровые валюты. Власти страны сравнивали их с финансовыми пирамидами, но до сих пор ограничения в отрасли не были введены.
Б. Р. Балакришнан, начальник управления по расследованиям департамента подоходного налога в южном штате Карнатака, заявил, что налоговые уведомления были разосланы после исследования, проведенного для оценки проникновения и моделей торговли виртуальными валютами.
"Мы не можем закрывать на это глаза. Было бы катастрофой ждать, пока не будет вынесено окончательное решение об их законности", - сказал он Reuters.
Налоговый департамент попросил людей, занимающихся торговлей биткоинами и другими виртуальными валютами, такими как эфир и ripple, платить налог на прибыль на капитал. Чиновники также попросили трейдеров предоставить подробную информацию об их совокупных вложениях и источниках средств.
Правительства во всем мире пытаются разобраться с тем, как регулировать торговлю криптовалютами. Ожидается, что политики обсудят этот вопрос на саммите G20 в Аргентине в марте.
В прошлом году курс биткоина взлетел более чем на 1700%. Биткоин достиг максимума почти в $20 тыс. в декабре и перешел этот порог на некоторых биржах, но с тех пор испытал несколько крупных распродаж. Инвесторы опасаются, что регуляторы могут ограничить криптовалюту.
Как сообщали "Вести.Экономика", чиновники Южной Кореи рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж в стране.
Ранее появилась информация о том, что Китай ужесточает контроль над торговлей криптовалютами. Высокопоставленный представитель Народного банка Китая заявил, что власти должны запретить централизованную торговлю виртуальными валютами, а также ввести ограничения для физических и юридических лиц, которые предоставляют сопутствующие услуги.
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