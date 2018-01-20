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Турция начала операцию против курдов на севере Сирии
15:56 19.01.2018 |
Турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По данным курдской группировки YPG, в ночь на пятницу, 19 января, в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.
Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что тем самым началось наступление на YPG, о котором было заявлено несколько дней назад. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он. Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.
Турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на Джаникли о намерении РФ вывести российских военных советников из района Африна. "Переговоры между двумя странами о предстоящей операции продолжаются", - написало издание.
Критика из Москвы
Между тем в России критикуют турецкую военную операцию в приграничном регионе. "Мы будем против. Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом", - заявил "Интерфаксу" первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, турецкая операция в Африне может "создать серьезный очаг напряжения".
Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также заявил об "эскалации напряженности". "Турция является одним из гарантов прекращения огня в Сирии. Любые боевые действия будут мешать мирному процессу и отразятся на гражданском населении", - подчеркнул он.
Призывы Вашингтона
Накануне вечером Госдепартамент США призвал власти Турции не предпринимать боевых действий против курдов в расположенном в провинции Алеппо районе Африн. Анкара должна по-прежнему концентрироваться на борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
16 января турецкие власти заявили о планах военной операции против курдской группировки YPG в Африне. Анкара считает YPG братской организацией запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
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