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Комиссар Хан рассказал, какие страны могут стать членами ЕС к 2025 году
15:42 19.01.2018 |
Сербия и Черногория, скорее всего, будут следующими странами, которые присоединятся к Европейскому Союзу до 2025 года.
Об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
Агентство отмечает, что Европейский Союз начинает дипломатические усилия по ускорению действий, которые присоединят шесть стран западных Балкан к ЕС.
"Настало время, чтобы завершить работу 1989 года", - сказал еврокомиссар, имея в виду расширение ЕС на восток после падения Берлинской стены.
"Мы установили 2025 год как ориентировочную дату для Сербии и Черногории, что не только реалистично, но и очень амбициозно", - добавил Хан.
Сообщается, что Хан планирует посетить Сербию в феврале после обнародования официальной стратегии Еврокомиссии в отношении Балкан, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран.
В следующем месяце Хан также отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Госдепартамента США для обсуждения поддержки Балкан.
Также в мае этого года лидеры Европейского Союза проведут специальный Балканский саммит в Болгарии, которая до июня председательствует в ЕС.
Как отмечает агентство, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия, которые надеются вступить в Евросоюз, в последние годы чувствовали, что их шансы относительно членства уменьшаются, поскольку политики блока, которые столкнулись с ростом евроскептицизма, кризисом в еврозоне 2009-2013 годов, процессом Brexit, казалось, потеряли интерес к ним.
Однако, рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit представляют Балканам новые возможности.
Напомним, в ноябре прошлого года еврокомиссар Хан заявлял, что говорить о немедленном членстве Украины в ЕС - нереалистично.
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