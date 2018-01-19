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Госдепартамент США призвал Турцию не воевать против курдов
13:29 19.01.2018 |
Госдепартамент США призвал власти Турции не предпринимать боевых действий против курдов в сирийском районе Африн в провинции Алеппо. Анкара должна по-прежнему концентрироваться на борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявила вечером в четверг, 18 января, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
Нет планов создания пограничных сил в Сирии
Одновременно представитель Госдепартамента опровергла появившиеся ранее сообщения о создании сил безопасности в Сирии. США "не стремятся создать какие-либо пограничные силы безопасности", указала она. Речь идет о поддержке местных сирийских сил с целью обеспечения безопасности в освобожденных от ИГ регионах, отметила далее Нойерт.
Между тем The Wall Street Journal сообщила о том, что Вашингтон отказался от намерения создать пограничные силы безопасности в Сирии в связи с позицией Анкары. Американские военные поспешно отвергли эти планы после того, как они вызвали новый дипломатический конфликт с Турцией, написала газета вечером 18 января. При этом издание ссылается на представителя американской администрации, заявившего о том, что концепция плана была недостаточно разработана.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ намерена создать в Сирии "силы безопасности границы". Согласно этой информации, боевое подразделение должно было насчитывать 30 тысяч человек.
Планы коалиции по созданию сил безопасности границы вызвали резкую критику в Анкаре. Как указал в ответ на запрос агентства Reuters высокопоставленный сотрудник правительства Турции, подготовка боевого подразделения силами США послужила причиной тому, что поверенный в делах США Филипп Коснетт 12 января был вызван в турецкий МИД. Власти Турции опасаются усиления курдов.
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